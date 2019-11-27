華永會將軍澳墳場增18萬個龕位　設高球車樓梯機助長者掃墓

華人永遠墳場管理委員會將在將軍澳興建大型骨灰樓，計劃於明年招標，預料在2024年竣工，合共可提供18萬個骨灰龕位。另外會方已訂購4輛哥爾夫球車，配合社福機構提供的樓梯機，望於明年清明節在柴灣及將軍澳墳場投入服務，服務年長或行動不便的掃墓人士。 華永會行政總監麥鉅然表示，香港對綠色殯葬的需求節節上升，現今墳場需兼備人性化及美觀等特質，不得不改善設施和配套。

華永會行政總監麥鉅然說：「以前墳場感覺冷冰冰，讓人感覺不太舒服。」 故他決定改革墳場設計，令其更具美觀性及人性，同時能向公眾進行生命教育。「墳場環境變得開揚，會喺當眼處掛上有關珍惜生命同表揚孝道嘅金句。」

另外，墳場分別設有「無言老師」、「大體老師」及「大愛恩人」的紀念牌匾，表揚捐出遺體作醫學教育及推廣器官捐贈的死者。

新骨灰樓首階段提供7萬龕位

麥鉅然表示，由於香港地少人多，墳場土地供不應求，火葬比土葬更切合大勢所趨。華永會已在將軍澳收集原本打算用作土葬的土地，改為興建大型骨灰樓，計劃於明年招標。他預料骨灰樓在2024年竣工，第一期可提供72,000個骨灰龕位，全部合共將可提供18萬個骨灰龕位。為配合人流增加，屆時會方將與巴士公司合作，在樓外加建一個巴士站。

他又表示，隨着綠色殯葬開始變得普及，現時2,000多個撒骨灰花園位已經飽和；會方計劃於2021年頭在將軍澳墳場興建新的撒灰花園，為公眾提供超過5千個撒灰位。他透露，新的撒灰花園設計理念與車站月台相近，「一站一月台，就好似人生不同階段。」

麥鉅然指綠色殯葬開始普及，現時撒骨灰花園位已經飽和。（李恩慈攝）

麥鉅然坦言，華永會面對最大的困難是交通，每逢清明節和重陽節，交通總是不足以應付人頭湧湧，墳場範圍水泄不通，他多番強調「要鼓勵市民唔喺清明、重陽正日掃墓」。

高球車明年在2個墳場投入服務

改善配套方面，麥鉅然稱，會方已訂購4輛哥爾夫球車，預計於明年清明節在柴灣及將軍澳墳場投入服務，接載年長或行動不便的掃墓人士，並加快疏導人流。配合社福機構提供的樓梯機，他期望掃墓能變得更輕鬆。

麥鉅然着重生命教育，強調「華永會不只與死亡有關，更是與生命有關」。（李恩慈攝）

麥鉅然着重生命教育，「華永會不只與死亡有關，更是與生命有關。」會方於今年開始與香港教育大學合作，盤點及檢討本港近10年的生命教育工作，並了解分區需要。他表示希望生命教育能與時並進，正在探討新的教育方向，譬如製作微電影及舉行分區研討會。