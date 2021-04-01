今增13宗確診兩源頭不明　男裝修工、灣仔金御海鮮酒家女樓面中招

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-01 15:57

復活節長假期前夕疫情稍見反彈，衞生署衞生防護中心今(1日)公布，截至今日凌晨，本港新增13宗確診，11宗屬輸入個案，餘下兩宗本地個案全部源頭不明，包括一名23歲裝修工，曾到過觀塘宏利金融中心B座、將軍澳新都城2期、鰂魚涌太古坊做裝修工程。 另一無源頭患者為居於北角五洲大廈、任職灣仔金御海鮮酒家樓面的56歲女病人。其餘確診者均屬輸入個案。由於當局昨已交代兩宗源頭不明個案詳情，今日不設疫情記者會。

第一宗源頭不明個案涉及一名23歲男病人（個案編號：#11476），他從事裝修，最後上班日期為3月27日。他於3月28日出現咳嗽及腹瀉，翌日向一名私家醫生求診，同日遞交樣本，其後確診。他報住油塘油麗邨智麗樓。昨日疫情記者會上，衞生防護中心曾指，其公司位於旺角廣東道1131至1133號，會與數名同事一同做裝修，曾到過觀塘宏利金融中心B座、將軍澳新都城2期、鰂魚涌太古坊。

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金御海鮮酒家女樓面居於北角五洲大廈

第二宗源頭不明個案則涉及一名居於北角五洲大廈、任職酒樓的56歲女病人（個案編號：#11477）。她於3月29日出現氣促，翌日前往社區檢測中心接受檢測，其後確診。她最後上班日期為昨日。當局於昨日疫情記者會披露，該患者於灣仔金御海鮮酒家任職樓面。



輸入個案方面，有3名確診者從菲律賓抵港，5人從印尼抵港，2人從巴基斯坦抵港，1人則從尼泊爾抵港。

衞生防護中心表示，過去14天累計新增127宗個案，包括52宗本地個案，其中16宗源頭不明。

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