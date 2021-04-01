公務員招聘｜綜合招聘及基本法測試明起報名　暫定6月5及12日舉行

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-01 16:53

有意投考公務員人士注意！被視為投考學位或專業程度公務員職位第一關，綜合招聘考試及基本法測試（CRE），明日起將接受報名。公務員事務局今日（1日）表示，最新一次CRE將暫定於6月5日及12日舉行，如有需要，或改於6月內的其他日期在港舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士，可由明日（2日）起報名參加。

綜合招聘考試及基本法測試暫定於6月5日及12日，或如有需要於6月內的其他日期在香港舉行。（資料圖片 / 張浩維攝）

為防疫考慮 考試或分多日舉行

政府發言人指，會在試場採取預防措施，保障考生和監考人員健康，包括在試場的指定位置設置體溫監察站，要求所有考生和監考人員在試場內戴上口罩，以及擴闊考生座位之間距離等。如有需要，考試會分多日舉行，以減少每日在試場的考生人數，及確保考生之間的社交距離。

應徵學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，除非應徵者持有香港中學文憑考試或其他訂明的公開考試的同等成績。有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，可考慮參加是次考試，以便在下一次綜合招聘考試前，當有關職位作招聘時，符合應徵資格。

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此外，政府會測試應徵公務員職位人士的《基本法》知識。基本法測試的成績會用作評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素。

持有大學學位，或符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格，或將於2020至21學年獲取大學學位資格的人士，可申請參加是次綜合招聘考試及基本法測試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷及／或基本法測試試卷。