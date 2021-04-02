廉署「iTeen大本營」新面貌　小朋友做「調查員」玩遊戲破大案

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-02 08:00

踏入復活節長假期，廉政公署「iTeen大本營」網站全新改革，為家長提供親子節日留家活動。網站主打25款小遊戲，由廉署的「iSir」同「Greedy堅」助小朋友學習正確價值觀。廉署亦推出「破案王」系列遊戲，小朋友可以化身成為「調查員」，與家長一同偵破貪污大案。

廉政公署「iTeen大本營」網站全新改革，內有不少小遊戲，為家長提供親子活動。（廉政公署提供圖片）

全新面貌的廉政公署「iTeen大本營」網站，有25款廉署自家推出的小遊戲，廉署兩大卡通角色「iSir」同「Greedy堅」亦融入遊戲當中，家長可陪同小朋友透過玩小遊戲，學習各種正確價值觀。

「破案王」小遊戲系列，將推理故事結合科學小知識，小朋友化身成為「調查員」，可在模擬貪污案件中動動腦筋破案。（「iTeen大本營」網站截圖）

學習科學小知識

廉署同時推出「破案王」小遊戲系列，將推理故事結合科學小知識，小朋友化身成為「調查員」，可在模擬貪污案件中動動腦筋破案，每宗個案都附設延伸短片，教導小朋友不同的科學小知識，例如如何令文字「隱形」、如何利用家庭用品及餐具製作簡單收音工具等。

KOL「達哥」配音經典漫畫

網站內亦設有介紹昔日廉署經典案件的漫畫、由KOL「達哥」配音、帶出誠實不貪心的搞笑誠信動畫、兒童繪本及介紹廉署冷知識的短片等，小朋友可揀選喜歡的種類，輕鬆了解誠實、正直、守法等正面價值觀。

廉政公署「iTeen大本營」網站：https://iteencamp.icac.hk/