強制檢測大廈｜油麗邨智麗樓、五洲大廈上榜　各有一名確診者居住

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-02 00:09

本港新冠肺炎疫情反彈，本港今日（1日）新增13宗確診個案，當中2宗本地感染個案均無源頭。政府晚上公布，2幢大廈因新增一宗或以上確診個案，被納入強制檢測範圍，包括油塘油麗邨智麗樓，以及北角英皇道294號五洲大廈，住戶及訪客需於4月4日或之前接受檢測。

今日新增兩宗源頭不明本地個案，第一宗源頭不明個案涉及一名從事裝修的23歲男病人（個案編號：#11476），報住油塘油麗邨智麗樓。第二宗個案是一名居於北角五洲大廈、任職酒樓的56歲女病人（個案編號：#11477）。

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油塘油麗邨智麗樓、北角五洲大廈強檢

食物及衞生局公布，將油塘油麗邨智麗樓，以及北角英皇道294號五洲大廈納入強制檢測大廈名單，任何在3月19日至4月1日到訪兩處的人士，須於4月4日或之前接受檢測。若受檢人士在3月30日至4月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（2日）將在兩幢強檢大廈附近增設流動採樣站，包括北角英皇道294號五洲大廈2樓停車場，以及油塘油麗邨碧麗樓旁地下籃球場。

12個流動採樣站延長服務

另外，7個流動採樣站會延長服務至4月11日（星期日）：黃大仙廣場、尖東加連威老道、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館、屯門建生社區會堂及東涌北公園。而位於深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務至4月15日（星期四）。位於九龍佐治五世紀念公園、油麻地鴉打街臨時遊樂場、旺角麥花臣遊樂場及大埔社區中心的4個流動採樣站，會延長服務4月18日（星期日）。

政府亦宣布，將繼續賦權註冊醫生於4月3日至16日的兩週期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

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