泳池關閉4個月今重開　未見人頭湧湧　小學生上泳班：終於放監喇

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-02 14:49

新冠肺炎疫情緩和，關閉近4個月的公眾泳池今（1日）終於重開，炎炎夏日下，不少家長帶同小朋友進行夏日首個「下水禮」。在九龍公園游泳池，雖然泳池限制入場人數為181人，但仍無阻泳客游水的決心。 有被困家中多時的小朋友表現得非常雀躍，相隔多月再上泳班，他形容「今日終於放監喇」、心情有點緊張，但疏於練習下，擔心進度落後。惟他坦言自己亦很擔心疫情，下水後會盡量與其他泳客保持距離。 亦有家長指，需要帶小朋友「放電」，而教練下水後都有戴口罩，不太擔心會染疫。

▼疫情緩和 4.2公眾泳池重開▼

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在九龍公園泳池，泳池將入場人數訂在181人，泳池曾短暫爆滿，場外有零星泳客未能進場，但人龍幾分鐘便消化，今早未見人頭湧湧。

相隔4個月終可再次下水，今年8歲的陳小朋友表現得非常雀躍，形容「好似放監咁」。現在就讀小學3年級的他仍未開學，他慨嘆，「周圍都封曬」，天天被困在家非常沉悶，今日終於可以重上泳班，但幾個月無練習，「好驚游得好慢，我以前游得好快㗎」，形容心情有點緊張。

惟疫情反覆，陳小朋友慨嘆「都好擔心疫情」，但盡量與人群保持距離。其母陳太補充指，兒子與教練一對一上課，不會與陌生人交談，相信染疫風險不大，她亦已帶備兩個口罩，兒子上水後便會隨即為他戴口罩防疫。

今早同樣到泳池上泳班的陳先生離開泳池後仍難掩其興奮的心情。其母亦指，現時疫情已放緩，不太擔心受感染，而泳池人流亦不多，只多100多人，沒有人群聚集的情況出現，而其子的教練即使下水仍會戴上透明口罩，認為已做足防疫措施。

今早一早便來游泳的郭先生則指，一直有游泳、做運動的習慣，今日泳池重開自己亦有時間便到來游泳。他表示不畏懼疫情，認為池水的氯水能殺菌，相信已能防疫，預計自己之後每周會來游一次水。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼