房協明華大廈重建第1期落成　料年中完成入伙　首年享4成租金減免

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-02 15:29

房屋協會筲箕灣明華大廈第一期重建工程完成，提供966個出租單位，用作安置受第2期重建計劃影響的居民。原邨安置居民上月30日起陸續收樓，預計今年年中完成入伙安排。

房屋協會筲箕灣明華大廈第一期重建工程完成，居民上月30日起陸續收樓。（資料圖片）

新搬遷住戶首四年有租金折扣

房協表示，考慮到居民意見及當前經濟環境，為調遷至第1期(重建)新單位的住戶提供4 年過渡性租金減免安排，由新租約生效日起計，住戶於首年將享有4成的租金減免，而減免幅度將按年遞減1成，即第5年才需繳付十足租金水平。

為了讓住戶作搬遷準備，房協會提早在新租約生效日期前14天派發單位鎖匙予住戶；而由新單位起租日起計，房協亦會豁免住戶原居單位1個月的租金。

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明華大廈重建後提供近4千個單位

明華大廈建於60年代，共有13 座。房協於2011年展開明華大廈重建計劃，工程分3期進行，以「原邨安置」原則，安置受影響居民。第1期重建清拆其中3 座(K、L、M 座)，以興建兩幢新樓宇，提供966個出租單位；第2期重建將清拆5 座(F、G、H、I、J)，涉及700 多戶，他們可選擇調遷至第1 期(重建)新單位；或明華大廈A、B、C、D、E 座(舊邨)翻新單位；或房協轄下其他出租屋邨。

受第2期重建影響的居民完成調遷後，第2期的拆卸工程預計明年展開，以興建3座新的出租屋邨大樓，足以「原邨安置」其餘受影響住戶，預計工程需要約6年時間完成。第3 期重建計劃將清拆A、B、C、D、E 座共5 座，以興建資助出售房屋及「長者安居樂」單位。

整個重建工程完成後，明華大廈將合共提供3,919個單位，包括2,561個出租單位、750資助出售單位，以及608個「長者安居樂」單位，較原有3,169個單位多出750個。