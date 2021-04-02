將軍澳患者曾到店舖3間照常營業 帶小孩到Namco家長驚慌將投訴

撰文： 林穎嫺 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-02 21:55

新冠肺炎疫情反覆，今日（2日）新增的源頭不明的33歲將軍澳村居民，潛伏期曾到寶琳站新都城中心二期UG層多間快餐店買外賣，又在上月23日到與家人將軍澳站PopCorn二期的Namco遊樂中心玩樂。衞生署要求有關店舖大清洗。 《香港01》記者傍晚到相關商場視察，發現患者Namco和大家樂、金記冰室仍然營業，僅南記粉麵即時停業消毒。有家長得悉Namco曾有確診者到訪後，大表驚訝：「真係要反映返先得」，直言該店未有跟隨衞生防護中心的指示「大清洗」並不足夠，又指店內多人聚集，擔心孩子會不慎染疫，將會勤加消毒。 亦有母親無懼病毒傳播，強調「喺屋企都可能中招」，認為該遊戲中心不時消毒，衞生情況不俗，會繼續帶兒子來玩。

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家長：難以令客人放心

位於將軍澳君傲灣PopCorn二期1樓的Namco，今日傍晚仍然照常開門，不少家長趁假日帶同小孩到場遊玩，小孩都樂而忘返。

育有兩子的劉先生與太太踏出Namco後，才得悉上月底曾有確診者到訪，對此感到驚訝，直斥商店做法不理想，無張貼告示通知客人曾有人確診，如同將客人蒙在鼓裏，難以令客人放心。他們認為商店未有跟隨衞生防護中心指示「大清洗」並不足夠，將會向該公司反映，「因為都有個危機性喺度」。

劉先生對有確診者曾到訪Namco感到驚訝，直斥商店做法不理想。（梁鵬威攝）

其幼子只戴上面罩防疫，劉先生慨嘆難以為小孩戴口罩，又指場所內人多，擔心兒子會不幸染疫，只能回家後會為兩名兒子消毒。他又指，沒有留意商店的消毒和衞生情況，但自己有勤加消毒，之後會視乎情況再決定會否帶兒子來遊玩。

黃先生認為Namco做法難以令人安心，「點都好，都要close咗佢，消一消毒，確保斷絕咗（病毒傳播）先可以」。（梁鵬威攝）

擲金幣顧客：要close咗佢，消一消毒

與女友到來玩擲金幣的黃先生亦不滿遊戲中心的做法。他表示，今日中心人流較往日大減，遊玩期間已感詫異，至被記者問及才得悉事件，直言「最多下次唔嚟」。他又指，雖然職員有不時清潔遊戲機，但仍未能令客人安心，「點都好，都要close咗佢，消一消毒，確保斷絕咗（病毒傳播）先可以」。他續指，平時人流較多時，店內會較焗促，空氣不太流通。

家長指做足消毒可放心

馬小姐今日專誠跨區帶同兒子到訪，她表示不擔心疫情，「照做返消毒、自己小心咪得囉」，「都冇計，周圍都可能有（確診者）㗎啦」，又指安坐家中亦有染疫風險，總不能長年把兒子困在家中。

馬小姐無懼疫情，會繼續帶兒子到來遊玩。（梁鵬威攝）

梁子超料患者當日光顧未具傳染性

呼吸系統專科醫生梁子超稱，患者在3月23日到過PopCorn二期商場Namco玩遊戲，同月29日才發病，代表他到該商場當日未必具傳染性，播毒風險不高。未來數天，當局應留意Namco有否出現相關更多個案，便要作大規模檢疫和檢測。他提醒，新冠肺炎可透過接觸傳播，呼籲到這類娛樂場所的市民，尤其兒童需時刻保持手部衞生，玩樂後應消毒雙手才觸摸面部。

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新都城大家樂金記冰室無停業 有人快步經過

患者多次到新都城中心二期商場UG層買外賣，包括南記粉麵、大家樂和金記冰室，惟只有南記粉麵在今日下午即時停業並派專人消毒，並貼出告示在下午4時截單，明日仍會繼續關門。

大家樂和金記冰室仍然照常做生意，惟不時有市民經過時，熱議曾有確診者到訪，有人加快腳步離開。大家樂的分店經理表示，已接獲商場通知，今晚收舖後會進行深層消毒，暫未有指示要立即關門，明日亦會照常開門。至於會否多關門幾天，她表示一切要聽從商場指示。

至於位於同層、曾有確診者上班的一粥麵則仍在裝修，店外貼上告示指，已在前日（3月31日）進行長效霧化消毒防疫。

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