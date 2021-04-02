確診食肆大廈｜米走雞Live、大食代上榜　一患者曾到聖嘉勒小學

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-03 00:03

本港新冠肺炎疫情未止，今日（2日）新增7宗本地個案，患者曾於傳染期到過全港不同地方。感染源頭不明33歲男子到過九龍公園體育館；報住均益大廈3期B座的61歲女患者曾赴中西區聖嘉勒小學。食肆方面，小西灣商場龍悅海鮮酒家、觀塘The Wave米走雞Live及油塘大本型大食代上榜。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明的患者為33歲無業男子（#11494），居將軍澳大牛湖將軍澳村365號。他在3月29日開始不適，翌日到門診求醫，深喉唾液樣本呈陽性。

▼4月2日復活節假期首天 清水灣泳灘人潮如鯽▼

+ 4 + 4 + 4

將軍澳患者曾到南豐廣場

患者曾於3月25至29日，以及31日到將軍澳新都城中心二期買外賣，曾赴大家樂、金記冰室、 南記粉麵。據防護中心資料，他亦曾於3月27日到過將軍澳南豐廣場，28日赴九龍公園體育館。

▼確診將澳軍患者曾到食肆及遊樂中心▼

+ 8 + 8 + 8

至於其他患者行蹤，報住均益大廈3期B座的61歲女患者（#11488）曾於3月29日到過聖嘉勒小學，她為周三（3月31日）確診物業管局文員的家人。

報住均益大廈3期B座的61歲女患者（#11488）曾於3月29日到過聖嘉勒小學。（資料圖片）

小西灣龍悅海鮮酒家有兩名患者曾光顧

居於屯門安定邨定德樓的75歲男患者（#11490）曾於3月30日赴小西灣商場龍悅海鮮酒家，早前已有一名56歲女患者（#11477）到過該處，料兩人有關連。

報住北角五洲大廈的50歲男患者（#11491）於3月31日到過觀塘The Wave米走雞 Live餐廳。住在油麗邨智麗樓的53歲男患者（#11492）和46歲女患者 ( #11493）在3月29日到過油塘大本型大食代，翌日同赴鯉魚門市政大廈。

▼近14日患者住所及行蹤▼

+ 2 + 2 + 2

▼4月2日復活節假期首天 市民逼爆西貢▼