將軍澳新都城商場強檢　逾百人輪候檢測　市民︰驗過安心再玩樂

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-03 14:44

新冠肺炎疫情雖有緩和，但社區仍有隱形傳播鏈。近日至少兩名源頭不明患者，都曾經到訪將軍澳新都城中心二期商場，衛生防護中心要求在3月19日或之後，曾到訪該商場兩小時的市民強制檢測。 當局在新都城二期地下設立的臨時檢測中心，於今日（3日）上午11時啟用，逾百市民「打蛇餅」排隊輪候檢測，等候時間逾一小時。 有受檢市民表示，原本已計劃明天將到酒店Staycation，希望今日接受檢測，明天早上會有結果，可以安心繼續玩樂；亦有市民表示，原本今日打算出外郊遊，但因去過新都城商場全家要接受檢測，今日特意取消行程受檢，避免疫情爆發。

設於新都城二期商場地下的流動檢測中心，有約7個檢測站。惟由於需要檢測的人數眾多，中心運作近兩小時，人龍仍然未能清去，持續有過百人等候檢測。輪候檢測的市民，一度在檢測中心外打三圈「蛇餅」。

黃小姐︰已約朋友兩天後聚會 出唔切結果就可能要取消

住在新都城中心二期的黃小姐表示，早前曾在新都城中心二期商場食肆吃飯，需要接受強制檢測，今日排隊接近1小時才完成檢測。她指，原本看到人龍長度，以為需排至少兩小時，認為輪候速度已比想像中快。

黃小組續說，昨日聽到有患者曾到新都城後相當擔心，自己自疫情爆發後，已減少外出，但兩日後約了很久沒見的朋友聚會，希望盡快在今天接受檢測，兩日後取得陰性結果後，可以安心繼續出席聚會，「如果出唔切結果，就可能要cancel」。

黃小姐兩日後約了朋友，希望可盡快取得陰性結果，繼續出席聚會。（鍾妍攝）

將軍澳居民王太太，同樣輪候約一小時才完成檢測。她指，明天會與家人Staycation，故今日先做檢測，期望明早可有結果，安心去玩。雖然等了一小時，但王太太認為，輪候地點不算曬亦通風，安排可以接受。雖認為自己染疫機會低，但期望公眾檢測，可讓香港盡快「清零」。

王太明天準備和家人staycation,希望明早可有檢測結果。（鍾妍攝）

幼童無法做鼻腔及咽喉取樣 家長「撲樽」感煩惱

輪候隊伍亦不乏一家大細，有小朋友更因年紀太少，不能接受鼻腔及咽喉取樣檢測。邵小姐一家四口排隊檢測，她說，3歲女兒被拒檢測，但現時正值假期，普通科門診都沒有開門，不知附近何處可取深喉唾液檢測樣本瓶，「又要我哋強制檢測，又拎唔到樽，紅日真係好難搞」。

李先生亦帶同一對子女到場，指疫情發展至今，已不太擔心確診，不過仍要盡公民責任檢測。他說，今日原本打算到離島郊遊，但因強制檢測取消了行程，擔心會造成爆發，指「有少少失望，但當休息吓」。李先生說，4歲的兒子早前曾採鼻腔拭子樣本，當時太痛令兒子相當深刻。李小朋友亦表示，對「撩鼻」相當擔心，但會鼓起勇氣。