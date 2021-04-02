強制檢測｜新都城中心2期商場今晚10時關門消毒　明日下午3時重開

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-02 20:17

本港今日（2日）新增7宗為本地個案，其中源頭不明個案的33歲無業男子，潛伏期曾多次到過新都城中心二期UG層三間食肆購買外賣，另日前確診的裝修工人在同一層一粥麵工作。衛生防護中心要求所有3月19日起的到訪者，必須進行病毒檢測。

新都城中心二期表示，商場將於今晚10時開始關閉，安排專業隊伍在商場內進行全面和徹底的消毒，包括所有商舖、公用空間及通風系統，並於明天下午3時恢復營業。

4月2日的源頭不明個案為一名33歲無業男子，他潛伏期曾多次到過新都城中心二期食肆購買外賣。（梁鵬威攝）

衞生署向商場發出強制檢測令

該名33歲無業男子在3月29日發病，由於患者常到將軍澳新都城中心二期UG層的食肆買外賣，曾去過大家樂、金記冰室和南記粉麵。加上早前的23歲裝修工人，曾到同層的一粥麵工作，衞生防護中心要求在3月19日及之後去過該商場、逗留兩小時以上的人士強制檢測。

管理新都城中心二期商場的冠威物業管理公司公布，商場將於今晚10時關門，安排專業隊伍在商場內進行全面和徹底的消毒，包括所有商舖、公用空間及通風系統。商場將於明天下午3時恢復營業，為加強場內清潔衞生，也會安排消毒機械人，於商場內巡邏消毒。

商場員工在家工作等候檢測結果

另外，新都城中心二期也會要求員工於等候檢測結果期間會獲安排在家工作，公司會在其他地區調配人手，維持商場日常營運及服務；職員返回商場工作前也會再安排檢測一次。