單日增兩宗確診　包括居將軍澳村5歲男童　為昨無源頭個案家人

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-03 15:10

新冠肺炎疫情未止，今天（3日）本港新增2宗確診個案，一人是36歲女子，她是外備，3月20日由菲律賓來港，曾入住西營盤華美達海景酒店，被驗出有N501Y變種病毒。另一名患者是5歲男童，他住在將軍澳村，是昨天無源頭個案（33歲男子）的家人。 另外，今天有少於10宗初步確診個案。

▼確診將澳軍患者曾到食肆及遊樂中心▼

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第11501宗個案是一名36歲女子，沒有病徵，她從菲律賓來港，曾入住西營盤華美達海景酒店，是輸入個案。衞生署補充指，這名患者是外傭，3月20日已經抵港，當天坐5J272航班，被驗出有N501Y變種病毒。

第11502宗個案是一名5歲男童，住在將軍澳村，3月31日發病，與早前確診者有流行病學關連。衞生署確認，這名男童是第11494宗個案的家人。

將軍澳村。 （資料圖片／一起行山闖蕩去提供）

第11494宗個案是一名33歲男子，屬昨天公布的本地源頭不明個案。昨天衞生防護中心指，這名33歲男子在3月底有6天都曾到將軍澳新都城中心二期買外賣，包括大家樂、金記冰室、 南記粉麵，他也曾到Popcorn二期商場一樓NAMCO與家人玩遊戲。

本港今天只新增2宗確診個案，是自3月29日以來最低。不過衞生署補充，今天有少於10宗初步確診個案。

▼確診將澳軍患者曾到食肆及遊樂中心▼

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另外，食物及衞生局局長陳肇始在社交平台facebook表示，留意到復活節假期首天，在郊外、商場、主題樂園到處人山人海， 「人龍」與「蛇餅」不絕。她稱雖然明白大家都有某程度的抗疫疲勞，想趁假期外出逛逛，「但如果假期間有太多的社交聚會，又涉及不戴口罩的活動，會增加傳播風險！」

她指，目前不清楚社區有多少隱形患者，萬一出現超級傳播事件，引起新一波疫情反彈的機會很高，也許會在假期後反映出來。她懇請市民在假期放鬆的同時，必須保持忍耐，要堅定嚴守社交距離措施、避免聚會聚餐，亦避免到人多擠迫的地方。「因為大家一有鬆懈，疫情隨時反彈，假期前大家努力幾近『清零』的成果便會白費！」