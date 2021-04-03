新冠疫苗｜劉宇隆：若學校七成師生接種疫苗　可全面恢復面授課程

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-03 12:08

政府正推行新冠疫苗接種計劃，惟現時16歲以下人士暫時不建議接種。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，香港大學會盡快展開中學生接種的科研計劃，務求政府及市民都能盡快接受，所有青少年都能夠安全有效地接種新冠疫苗。他認為，如果全校有70%師生已接種疫苗，便可安全地全面恢復面授教學。 劉宇隆又直言，現時香港接種速度，遠遠落後於新加坡等地，要改變這現況，他認為需堅持自由選擇接種疫苗這些原則，政府也需公開透明，專家亦要不斷解說，增加接種的誘因，讓市民自行理性選擇，才是上策。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，如果全校有70%師生有接種，便可以安全地全面恢復面授教學。（資料圖片／羅君豪攝）

劉宇隆在港台節目《香港家書》表示，香港市民對疫苗心存疑慮，加上社會存在矛盾，互相猜疑，接種速度遠遠落後於新加坡等地。他認為，要改變並不容易，只能堅守自由接種，自由選擇疫苗這些原則，並且公開透明疫苗及其接種過程所發生的事宜，包括接種的不良事件，尤其是死亡個案，並沒有和疫苗有直接因果關係。

他強調，自由選擇接種是不能妥協的原則，「我們只能不斷解說，增加接種的誘因，讓市民自行理性選擇，才是上策。」

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至於如何增加接種誘因？劉宇隆稱，情況因人而異，對他個人而言，誘因就是能夠全面重開所有面授教學，令到醫科生可學懂與病人溝通，明白病人的需要，向他們解說病情、如何處理。劉指出，面授教學對中、小學生一樣重要，香港大學會盡快展開中學生接種疫苗的科研計劃，務求政府及市民都能盡快接受，所有青少年都能安全有效地接種新冠疫苗。

劉續說，如果全校有七成師生接種疫苗，認為已可安全地全面恢復面授教學，「如果社區只有零星輸入個案，沒有本地傳播，連口罩也可能不需要。」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在接種第一劑科興疫苗後見記者，他穿上寫有「勉逆歷」字眼的衣服，讀音亦即「免疫力」。（資料圖片／羅君豪攝）

劉宇隆續指，若香港基本上已經無人染疫，再加上達到七成接種率，料泰國、日本等香港市民的熱門度假勝地，都會豁免檢疫14天的安排，「如果能成功達至群體免疫，我們不只能全面復課，恢復通商旅遊，社會也能恢復元氣。」