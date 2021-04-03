復活節2021｜大澳街頭人潮肩碰肩　居民屋內戴口罩：冇咁易感染到

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-04-03 17:52

疫情稍為緩和，不少市民今日（3日）趁復活節長假期，到大澳「一日遊」，大澳街頭逼爆，人流絡繹不絕，不少食店亦大排長龍。 趁假日入大澳探親的市民，因為住所鄰近行人路，因此在屋內花園「都戴住口罩，冇咁易感染到」。亦都有遊人表示會自律，不會進入住所一帶。 亦有大澳的商舖負責人表示，今日人流比平時假期多出兩至三倍，相信生意會比平時好。

不少市民今日（3日）趁復活節長假期，到大澳「一日遊」，大澳街頭人流絡繹不絕，不少食店大排長龍。

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趁假日入大澳探親的吳先生，因為住所鄰近行人路，因此在屋內花園「都戴住口罩，冇咁易感染到」。（黃寶瑩攝）

住所對出人流人往 屋內都戴口罩：冇咁易感染到

趁假日入大澳探親的吳先生對於日前籲遊人免進棚屋區的措施，他直言「其實（遊客）唔應該咁騷擾，（居民）擔心外來帶病入嚟」，呼籲大家不應該進入私人地方，但「公共地方周圍行，冇咩所謂」。因為住所鄰近行人路，人來人往，他即使在屋內花園亦都配戴口罩，他說，「因為今日假期多遊人」，擔心會有隱形患者，因此在屋內「都戴住口罩，冇咁易感染到」。

張先生與友人一同到大澳，他指，打算今日「行吓，食吓大魚蛋、炭燒雞蛋仔」，趁假期「放鬆一吓」。（黃寶瑩攝）

遊人稱會自律避免影響居民

和家人到大澳的陳先生，趁假日「同小朋友出嚟行吓」，打算在大澳「行街、食街邊小食」，他又指會選擇到大澳，是因為「諗住少人啲」，又覺得大澳比起長洲等離島人流不算多。

第三波疫情爆發其間，大澳鄉委會曾張貼通告，籲遊人避免闖入棚屋區。陳先生指，沒有留意通告，但強調「都係戴口罩，唔會去居民地方，會自律」。

不少市民今日（3日）趁復活節長假期，到大澳「一日遊」。（黃寶瑩攝）

無得去旅行亦影響不大：都有旅行嘅感覺

張先生與友人一同到大澳，他指，打算今日「行吓，食吓大魚蛋、炭燒雞蛋仔」，趁假期「放鬆一吓」。同行的沈小姐亦表示，今日人流雖然多，但「都預咗公眾假期多啲人」，雖然無法出外旅遊，但沈小姐認為影響不大，笑言「（大澳）都有旅行嘅感覺」。

不少市民今日（3日）趁復活節長假期，到大澳「一日遊」，不少食店亦大排長龍。（黃寶瑩攝）

人流比平時強幾倍 店鋪預長假期生意會較佳

利記負責人黃小姐相信，今日生意應該會比平時好，「可能（市民）冇地方去，人流比平時星期日多幾倍」。被問到日前呼籲遊人勿進棚屋區的措施有否影響生意，黃小姐就直言，「最重要係安全，生意係其次」，又認為若不幸疫情爆發，「賺到嘅錢係抵消唔到任何嘢」。

近期本港疫情放緩，黃小姐覺得可以更放心做生意，「社交距離喺呢啲地方做唔到，最緊要自己做好防疫措施」，她又透露因應疫情，鋪頭亦都注重防疫措施，即使客人要求想「聞吓」，都不會打開蝦膏的包裝。來港旅客減少，店鋪亦轉型做本地客生意。黃小姐指，以往會售賣予外國人的手信，現時轉售簡單小手信和乾果。

燒魷魚檔的老闆胡先生指，假期下人流增加，比平日假期多出兩至三倍。（黃寶瑩攝）

第三波疫情外人誤以為封邨 有檔主稱「得返兩成行意」

燒魷魚檔的老闆胡先生指，假期下人流增加，比平日假期多出兩至三倍。不過他認為，生意亦是普普通通，「因為太多人有啲唔消費」，「（生意）唔可以話好，唔可以話差」。他又指，今日人流算是預期之內，「老實講，因為冇得旅行啲人先入嚟」，又笑言「如果有得旅行，我都唔開檔去旅行啦」。

他又透露，日前大澳居民呼籲遊人免進棚屋區，當時大眾誤以為大澳封邨，「得返兩成生意」。

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