復活節2021｜會展舉行不得進食的美食展 　市民一旁偷食遭阻止

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-03 16:25

疫情下，不少食品展覽及大型展覽於疫情下延期或暫停，一連五日（4月2日至5日）的復活節假期，灣仔會展推出疫情之下首個的春季美食展。 相信不少人明白到，現時除下口罩進食有一定風險，美食展内嚴禁在場內進食，出售即食食品的公司的確即時受到影響，但記者今日到場內發現，場館內雖然不停有廣播，呼籲市民不得進食，仍有市民除罩「偷食」，頗為狼狽，又有入場人士慨嘆「諗唔到要餓住入嚟，餓住離開。」有食品參展商發言人表示，由於不能予客人試食，只好將食品包裝後，推出試食價招徠，反應不俗，「疫情之下要退出呢啲食品，真係要諗計，全部半賣半送推返出去。」

疫情去年來襲以來，不少展覽因減人流聚集風險而取消，首個於疫情下重開的大型美食展覽，昨日起一連五日於會展舉行。今日（3日）為展期第二日，復活節假期的早上人流尚可，有人可以自由行逛，場內有不少保安及工作人員維持秩序，多次呼籲市民要量度體溫、掃描「安心出行」二維碼或手寫登記入場，食物展場館內的保安同樣加強。此外，不少熟食攤位內及場館四周圍均貼上「嚴禁在場內進食」的提示，實行首個不能進食的美食展。

可是，記者發現，場館內雖然不停呼籲市民不得在場內進食，否則可能會被罰款，但有不少市民購買熟食或食品後，走在一旁「偷食」，將食物匆匆放入口再隨即拉上口罩，時而有保安員阻止進食，時而卻「隻眼開，隻眼閉」，亦有市民購買熟食時顯得猶豫，多次查問攤位職員可以進食的位置，得知道不能在場內進食後放棄購買。

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出售串燒食品的檔位，有別於以往大排長龍的景象，偶然有客人購買食物。檔位職員郭小姐表示，場館內不得飲食，昨日於會場擺檔才發現只有她一個檔位以出售熟食為主，以為可以做獨市，誰想到生意因為不能在場館內進食而大受影響，「你睇吓嗰度有個保安員12個鐘咁企喺度監視，邊有可能做到生意？我哋都解釋唔到俾個客知可以係邊度食，我嚟到先知道會咁嚴謹，之前都有猶豫使唔使退租，但係退唔到，而家都預咗蝕本，根本做唔到。」

她慨嘆，疫情下出售熟食的確有風險，但要為主辦單位可以安排一個有利位置給市民進食，「佢哋又話食環環最後唔批，我開又唔係，唔開又唔係，等我叫哂人開工，可以唔做咩？」她說，以往在美食展中熟食檔生意相當不錯，大排長龍，現時卻成為最冷清的檔位，十分無奈，認為最終要過了疫情，才敢再次投資租檔。

客人張小姐表示，早上掃墓後，計劃到場館內吃午餐，因此今早沒有吃早餐，可是到場後才知道美食展內不能進食，感到非常無奈，「係好無奈，我冇諗過要餓住入來，餓住咁走。」她說，當然好明白會場為了防疫做出嚴謹措施，但沒有想過不能提供一個能夠進食的地方，「疫情之下我記得係第一個美食展，但係冇諗過係完全唔食得嘢，我都明白佢哋生意好難做。」

另外，一向為酒樓、酒店供應花生果仁的批發商，疫情下由於飲食業等停業、提早關門等，生意大受影響，減少九成，參展商在場內推廣零售生意，希望可以拓展其他生意門路，並且盡快將倉內已有的貨品盡快賣出。

美食展內不少攤檔一向以提供試食作招徠，疫情下不得在場館進食，負責人趙先生想出將食品包好，以超低價錢兩元出售腰果當作「試食」吸客，他説，「估唔到咁樣反應唔錯，好多人都兩蚊兩蚊咁買，一來呢種模式出售唔使蝕本，但係啲客變咗唔會肯買太多，我哋都要將啲價錢減5蚊出售，其實冇得試食係爭好遠。」

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