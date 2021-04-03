復活節2021｜長洲度假屋指旺丁不旺財　過夜客嘆租金貴

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-03 19:20

復活節連假有不少市民到長洲旅遊，但有度假屋負責人反映只是「旺丁不旺財」，大部份長洲客人都只是即日來回，度假屋生意未有因連假而改善，有首次租度假屋市民表示覺得租金都頗為昂貴。 有小食店老闆指出雖然復活節連假長洲人流有所上升，但始終欠缺外國遊客，生意並不及以往；而適逢清明節，有花店老闆表示近兩年生意受到社運及疫情影響，希望今年生意會有所回升。

復活節連假加上疫情緩和，不少市民到長洲度假，但不少商舖均表示，雖然人流有所上升，生意卻未有大幅改善。

度假屋負責人叢太表示，雖然長洲人流因復活節連假而有所上升，亦多了人因去唔到旅行而到長洲，但大部份客人只是「一日遊」，「多人但好多唔租屋」。

她比較往年情況，往年同期會有較多旅客租度假屋住，而今年因關口被封只有本地客，生意額少大約五成，甚至已經作出減價希望可吸引客人，但都仍有大量空房未有人預約。

而根據記者於現場詢問所得，度假屋現時因限聚令關係，每間房上限只可租予八人，超過八人則需再「拆房」分開住。

而價格方面，普遍最大的八人房租金大約為2,500元一晚，而二人房則視乎海景與否，介乎1,000至1,500元一晚。

與朋友首次到長洲租住度假屋的呂小姐認為租金比想像中昂貴，而她們本有考慮東堤小築租住度假屋，租金需然再高一點但度假屋面積則較大，唯後來於網上看到有關東堤鬧鬼的都市傳說，感到害怕而另尋度假屋租住。

而適逢清明時節，長洲亦有花檔售賣鮮花供市民祭祖。於碼頭附近售賣鮮花的陳女士指出過去兩年因社會運動及疫情影響，生意大受打擊，而今年亦對市道不感信心，所以未有刻意入貨，唯希望明日（4日）清明節正日會較多人掃墓，生意會更好；而作為長洲居民，陳女士亦反映「疫情嚟玩唔緊要，但防疫要做好」，她指去年不少遊客到長洲度假，但都未有戴上口罩，唯今年較好，「起碼有戴口罩先」。

於長洲售賣小食的鄺先生表示雖然近日人流確實上升，但與以往比「都係差啲」，「香港客翻到以前水平，但冇外國」，他指出由於不能去旅行多了香港本土遊客，但香港客人消費能力始終不及外國客人，「外國人買嘢爽手啲」。

鄺先生亦指出雖然近一兩日人流有上升，但「得依幾日冇咩用」，他表示平時星期一至五長洲都「好靜」，唯有星期六、日才有市民到長洲，所以基本上是「用五日準備兩日貨」，唯希望疫情緩和後可保持人流，才有助改善生意。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼