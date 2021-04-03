復活節．圖輯｜美食展不設試食人流仍旺　市民離島嬉水降溫享天倫

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-03 19:30

新冠肺炎疫情漸趨緩和，復活節5天長假期來到第二日，居家抗疫逾一年的市民繼續「放監」，大澳和長洲等離島人頭湧湧，有情侶坐船重拾外遊的感覺，吃盡港式傳統小吃；亦有家長帶子女到郊外暢玩「放電」，甚至是與子女數十名同學坐船去宿營，雖未能外遊「回鄉」到日、韓賞櫻花，仍能在本港親親大自然。

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復活節長假期來到第二日，不少市民到大澳「一日遊」，島上的大街小巷均人頭湧湧，有情侶左手一串魚蛋，右手一底雞蛋仔，重拾久違的旅遊快感。多間食店外都大排長龍，「旺丁又旺財」。

不過這趟小旅行卻來得一點都不容易，除了遊人逼得肩碰肩，東涌巴士站候車的人龍亦見不到盡頭。

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另一熱門郊遊勝地長洲同樣迫爆，有家長聯同子女的同學等一行40人到島上宿營，當作通關前的小旅行。長洲東灣泳灘在今午兩點至三點的高峰期亦人頭湧湧，不少人脫下口罩，在淺水區域嬉水，為夏日「下水禮」來個小熱身。

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除了郊外的人潮絡繹不絕，連在會展舉辦的春季美食展亦吸引人批人潮，儘管場內嚴禁進食，仍無阻熱愛飲食的港人入場，有市民懶理警告標語，走在一旁「偷食」，將食物匆匆放入口再隨即拉上口罩，保安時而「隻眼開，隻眼閉」，讓市民大快朵頤。

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