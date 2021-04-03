新都城二期重開人流疏落　街坊趕買餸惟攤檔續關：今晚煲唔到湯

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-03 17:41

昨日有源頭不明個案患者曾到訪新都城中心二期商場食肆，商場由昨晚10時起關閉，並清潔至今日下午3時重開，相連街市同樣關閉清潔至下午才營業。有市民提早20分鐘就到商場外等候，指要買新鮮菜肉煮飯，認為商場關閉清潔做法負責任。 商場重開後人流相對疏落，部分商舖繼續關閉，食肆內亦只有零星食客。

新都城中心二期於下午3時重開，有少量市民在門外等候，惟重開後顧客不算多，食肆內更只有約一兩枱客人，患者曾買外賣的金記冰室和南記粉麵都無開業，僅見金記冰室開半閘，有人在內清潔。

商場重開前20分鐘，魏太就已在門外等候，她表示，本來不知商場停業，打算買新鮮菜肉煮今晚晚餐，但擔心店舖不營業，或未有入貨，指「買唔到就今晚就要買外賣」。她認為商場做法負責任，指患者即使有用「安心出行」，「可能都冇嘟晒咁多地方，有啲嘟漏咗唔知去過」，全場清潔後更安心。她指，過去一兩周都無到新都城吃飯，不會擔心感染。

魏太認為商場停業清潔做法負責任。（鍾妍攝）

相連的街市「尚鮮市場」亦同樣今午3時才重開，郭女士表示，看準近3時就出門買菜，但街市內所有豬肉檔都無開，「今晚煲唔到湯」。

新都城內戲院亦現人龍，居於觀塘的吳小姐本來買了今早九時許的電影期票，打算與小孩一同觀看，怎料昨晚得知商場關閉，特意由觀塘坐車到將軍澳換票，認為安排仍可接受。

惟亦有市民聽到有患者曾到訪後感到擔心，本打算到商場「嘆冷氣」的曾小姐，從記者後中得知有確診患者到過商場後，立即表示「咁唔去喇」，轉頭離開。