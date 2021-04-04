何東夫人醫局年中完成活化　變生態研習中心　種桑樹紀念何東夫人

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-04 12:00

發展局局長黃偉綸今日（4日）發表網誌，稱屬於二級歷史建築的何東夫人醫局，活化工程於2019年4月展開，預計今年年中完工並開始營運，屆時將活化為生態研習中心。 他又指，將來活化後，主樓將用作生態展覽區，並設立「實驗室」讓同學進行簡單實驗；至於戶外地方亦將成為「農業縮影區」，並設有生態池、中藥園圃、有機菜田等。由於何東夫人喜愛養蠶，故亦會在區內種植桑樹以紀念她。

位於古洞的何東夫人醫局將活化為生態研習中心。圖為醫局的主樓。（發展局圖片）

新界區最早期鄉郊診療所之一

黃偉綸指，何東夫人醫局由何東爵士（Sir Robert Ho Tung）捐資建成，位於古洞路38號。醫局在1932年興建，並在1933年落成，為新界區最早期鄉郊診療所之一。

在1934至1973年間，醫局主要用作產科中心和印度籍軍人療養所。而醫局亦曾用作普通科門診診療所。於2009年，獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築，及後在2015年6月，嗇色園成功獲選把醫局活化為「何東夫人醫局‧生態研習中心」。

糅合中西建築風格 在港甚罕見

嗇色園副主席陳燦輝說，醫局建築糅合了中西建築風格，將西方的「藝術與工藝」特色元素，如牆壁以抹灰批盪、底部基座塗上灰色漆油、「村舍平房」風格的門窗等，與中式如雙筒雙瓦設計的斜屋頂、屋脊末端上翹等本地元素結合。

他形容，這種被稱為帶有「藝術與工藝」特色元素的中式折衷主義風格建築，在香港甚為罕見。

醫局戶外的地方將成為「農業縮影區」，設有中藥園圃、有機菜田等。（發展局圖片）

將盡力保留原貌 設生態展覽區

陳燦輝續指，在活化過程中，會盡力保留建築物的外觀、設計、內部間隔，以至整個建築群的布局。

活化後，主樓將用作生態展覽區，設立「生態顯像館」、「實驗室」及「生態書房」。「生態顯像館」設有大型屏幕，用以投射生態的影像及介紹本地生物多樣性的現況；「實驗室」會放置顯微鏡及其他實驗室儀器，讓同學進行簡單實驗；「生態書房」會展示本地物種照片、標本、手繪圖、參考書等。

「農業縮影區」內會種植桑樹，以紀念何東夫人。（發展局圖片）

設兩個展館

另外，平房內設有兩個展館，包括「醫局宿舍」及「古洞故人‧醫局故事展館」，以展示醫局的建築特色、活化醫局的過程，以及與醫局有關的故事。

戶外地方將成為「農業縮影區」，設有生態池、中藥園圃、有機菜田等，讓參觀的學生進行生態考察。由於何東夫人喜愛養蠶，故亦會在區內種植桑樹以紀念她。