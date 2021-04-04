美國制裁港官　任志剛信只限官員層面：拜登對港看法有微妙變化

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-04 11:46

中美兩大國角力，香港成為當中的風眼。美國早前制裁香港官員，行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛表示，新上任的美國總統拜登跟前總統特朗普，對香港看法已有微妙分別，仍然相信香港的普通法、私有產權，更特別提到本港金融制度獨立於內地，相信制裁只限於個別官員，不會擴至公司、機構甚至整個政府。

美國今年3月31日發表新一年的《香港政策法》報告，大部分篇章都談論《港區國安法》削弱司法制度、言論及學術自由等。其中一節則提到香港仍然保持自治的層面，報告稱香港仍然有自由貿易、司法制度仍以普通法為基礎、私有產權受到良好保護；金融管理局制定貨幣政策時，是獨立於內地人民銀行。

任志剛在商台節目《政好星期天》談及該報告時稱，自己1997年仍然擔任金管局行政總裁時，曾跟人民銀行路演，已談及兩地金融制度是「相對獨立，互不從屬」，現時拜登政府上任後，對香港的看法已跟上任特朗普有微妙改變，坦言「希望佢唔會用金融戰打得太過激烈，如果唔理三七廿一，用核子武器即唔俾再用美元，而我哋勾著美元，唔俾我哋用係好大麻煩，相信唔會去到咁嘅地步。」

呢班人係慘嘅 好似林鄭出糧都係現鈔

美國已對特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰等作制裁。任志剛不認為會削弱國際對香港的信心，相信制裁只是對個別官員帶來麻煩，「呢班人係慘嘅，好似林鄭出糧都係現鈔。銀行都慘，我做生意但就唔俾服務，唯有啞忍。」他相信美國不會將制裁層面擴至公司、機構甚至政府。

至於中美兩大國關係，有聲音提及美國可能拒絕中國股票到美國上市、禁止美國投資者投資中國概念股等。任志剛指出美國負債淨額為14萬億美金，是全球最大的負債國，而中國就是美國的最大債權國，上述「金融武器化」每樣手段都非常危險及麻煩，不過亦會令國際質疑美國行為屬於資本管制、外匯管制及債務違約，「（美國）攞苦嚟辛，美國唔會咁盡，否則會有反效果。」

他認為香港是繼英國倫敦、美國紐約後，使用美金最活躍的第三大市場，美國不會禁止香港使用美元，而香港跟美元掛勾的聯繫匯率制度亦穩如磐石，相信美元中短期內在國際市場的地位都不受影響，不過從居安思危角度，當「唔俾你勾，咪勾第二樣囉」，強調有關議題非常敏感，而可能性都極低，但並非不存在。

中國對美金方面，任志剛就認為中國要減少對美元依賴，例如跟巴西及馬來西亞做生意時，結算單位應為人民幣，交易時要更方便對方，推動人民幣國際化。