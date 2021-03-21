金管局余偉文：美國制裁打擊少之又少　港國際金融中心地位有信心

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-21 11:07

中美關係緊張，香港國際金融中心地位備受挑戰。金管局總裁余偉文今日（21日）出席商台節目《政好星期天》，強調過去一年雖是多事之秋，但見到香港經濟仍很好，對香港國際金融中心地位有信心。他又提到，美國對港官員的制裁，對金融體系打擊「少之又少」，強調會保持「居安思危」態度，做好一切準備。

近日西方陣營對香港完善港制度提出多項質疑，被問及對本港金融中心地位會否造成影響，余偉文表示過去一年與不同跨國企業保持聯絡，大部分以香港為亞洲中心，他們相當關注金融穩定、司法獨立、普通法法制、人才夠多等因素，強調以上因素沒有改變，形容去年即使是「多事之秋」，但整體經濟仍很好，對香港作為國際金融中心地位，仍很有信心。

對於美國對港、內地官員的制裁，余表示非常不同意美國有任何理據做制裁，認為香港金融系統要自強，有足夠實力應付，又指過去一、兩年雖有制裁，但對金融體系打擊少之又少，近乎沒有影響，態度要保持「居安思危」，做好準備。

金管局總裁余偉文指，美國對港官員的制裁，對金融體系打擊「少之又少」。（資料圖片）

至於港匯轉弱是否與人大決定有關，余偉文解釋兩者無關，港匯交易範圍一向介乎7.75至到7.85，由於市場資金自由出入，最近稍為轉弱是因有數大IPO，在港籌集資金後，將資金兌換至內地發展。

今年加速商討債券通的「南向通」 冀盡快推出零售綠債

余偉文提到，由於債券通的「南向通」容許內地資金外流，屬於很大的舉施，今年會加速商討平台細節，希望今年下半年可「落地」推出。他又指，「理財通」是首次內地個人財富可出去，故內地方面亦很關注保護投資者私穩，期望今年內可啟動，但余強調目標是風險可控、循序漸進，故啟動初期或較多限制，如在金額上有額度限制。

談及未來發展，余表示，過去一年環球有兩大發展趨勢，分別是金融科技及綠色金融，而香港在幾年前已開始發展，形容在「亞洲走得比較前」，相信不少國際發展機會會聚於香港。至於綠色債券方面，他指計劃成功，十分受歡迎，金管局會繼續研究更多不同年期、貨幣的產品，又透露未來會推出零售綠債，期望盡快推出。