選舉改制｜田飛龍倡資審會最少20人　或因抗擊外國全遭制裁

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-28 12:33

全國人大常委會明日（29日）起一連兩日開會，審議完善香港選舉制度的具體方案，修改《基本法》附件一和附件二。全國港澳研究會理事田飛龍接受傳媒訪問時建議，候選人資格審查委員會至少要有20人，成員應具權威和代表性，提出加入退休法官、前高官和駐港國安公署代表等，以彰顯公信力，但認為可能出現整個委員會被外國制裁情況。 全港澳研究會副會長劉兆佳則認為，委員會應由不多於10人組成，成員數目要單數，有爭議時可以少數服從多數方式決定，他預料警方及駐港國安公署會為委員會提供協助。

劉兆佳認為委員會應由不多於10人組成，成員數目要單數，有爭議時可以少數服從多數方式決定。（資料圖片）

劉兆佳料資審委不設上訴：不可能地方法院推翻

田飛龍認為，由委員會審查參選人資格，比起依靠選舉主任把關更好，可以排除來自本地極端勢力和外部干預勢力的壓力。田飛龍又指，由委員會負責審查，對抗擊外國制裁有幫助，因可能出現整個委員會被制裁情況。

劉兆佳指，候選人資格審查委員會由全國人大決定成立，地位很高，不可能給香港地方法院推翻，因此認為有關決定不容上訴，亦不受司法覆核的挑戰。劉兆佳強調，整個選舉的改革設計，最重要考慮是維護國家安全，「不能從民主化角度，不能從一國兩制，全面準確實施這麼簡單（理解）。」

對於田飛龍日前提出北京不要「忠誠的廢物」的言論，引起社會極大迴響。劉兆佳認為，中央日後物色「愛國者治港」時，會看重他們是否具能力、資歷和學歷，做好較政治鬥爭更重要的實務工作。