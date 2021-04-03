新冠疫苗｜累計47.5萬已打第一針　一中年漢打科興後短暫失去知覺

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-04 13:20

新冠疫苗接種計劃開展至今已逾一個月，政府今（3日）公布已有47.5萬名市民接種第一劑疫苗，當中32.3萬人接種科興疫苗，只有6.8萬人已接種第二劑。被煞停接種的復必泰疫苗則會在下周一（5日）恢復接種。 昨日（2日）再有一名43歲男子接種科興疫苗後感到暈眩及短暫失去知覺，他送院後情況穩定，但他未有遵從醫生勸告，自行出院。

截至今晚8時的過去24小時，約有3,600名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在八間社區疫苗接種中心接種，餘下的300人則是在參與計劃的私家醫生和診所打針。另有約9,100名市民接種第二劑科興疫苗，在社區疫苗接種中心和私家診所接種的人數分別為7,400和1,700人。

截至4月3日，逾6.8萬人已接種第二劑科興疫苗。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%，再有3,200名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗；至於復必泰疫苗，則有4.2萬人預約接種。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

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打科興後短暫失去知覺 43歲男子自行出院

昨日再有人接種科興疫苗後不適，當局指，一名43歲男子在葵涌林士德體育館接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩及短暫失去知覺，他昨早11時48分被送往往瑪嘉烈醫院，情況穩定，惟未有遵從醫生勸告，自行出院。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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公務員事務局指，復必泰疫苗暫停接種12日，逾18萬名市民受影響，當中3萬人預約了接種第2劑疫苗，需要盡快接種，以得到疫苗產生的保護力，當局已主動在預約系統為他們在下周一至六（5日至10日）中一日預留一個時間打針。

至於早前預約了在暫停期間接種第一劑復必泰疫苗的市民，當局亦已為他們在4月11至22日安排一個新的接種時間。