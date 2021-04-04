安心出行｜食環署巡查發現3餐廳違規　未確保顧客嘟app或登記資料

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-04 20:17

一連5日的復活節長假期已過了一半，食環署今日（4日）表示，過去兩天就防疫規例在各區加強巡查，並與警方採取聯合行動。署方指，共向10名涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的餐飲業務負責人展開檢控程序，其中3宗涉及未有確保顧客在進入餐廳前使用「安心出行」程式，或登記個人資料。 食環署指，有關餐飲處所因未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起，於下午6時至翌日上午4時59分暫停堂食，而且每桌不可多於2人同坐，為期3天（2宗）、7天（2宗）及14天（6宗）。

▼4月2日復活節假期首天 市民逼爆西貢▼

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食環署表示，除了於過去2天就防疫規例，在各區加強巡查，亦與警方在中西區、東區、油尖區、西貢區及屯門採取聯合行動，對違例者採取執法行動。署方指，過去2天的聯合行動，共巡查了92間餐飲處所；另外食環署亦巡查了894間餐飲處所及145間其他處所。

食環署指，共向10名涉嫌違反《規例》的餐飲業務負責人，展開檢控程序，當中三宗涉及未有確保顧客在進入場所前，使用「安心出行」程式，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。至於其他個案，署方指涉及餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩，及未有安排所有員工每14天接受病毒檢測。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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食環署表示，有關餐飲處所因未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起，採取減低傳播風險的相應措施，即在下午6時至翌日上午4時59分，停止堂食，而且每桌不可多於2人同坐，為期3天（2宗）、7天（2宗）及14天（6宗）。