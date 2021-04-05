袁國勇：外籍漢去錯中心打錯科興屬個別事件　轉針或需補打2、3針

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-05 13:04

新冠疫苗接種計劃開展至今逾月，有接種中心出現嚴重「漏洞」。九龍灣體育館社區接種中心在未確認接種者身份的情況下，錯誤為一名原本預約打復必泰的外籍血癌患者，接種科興疫苗，引發社會熱議。 港大微生物學系講座教授袁國勇今日(5日)接種完第二劑復必泰疫苗後指，相信屬個別事件，且整個香港的疫苗接種很有質素，市民無需擔心。至於涉事的外籍漢，袁國勇則表示外籍漢需要與醫生商量，檢查血清抗體，是再決定是否轉針，但若轉或需補打兩針或三針復必泰疫苗。

港大微生物學系講座教授袁國勇指外籍漢錯打科興相信屬於個別事件。（鄭子峰攝）

袁國勇指，外籍漢錯打科興相信屬於個別事件，認為諸多疫苗中心很嚴謹，打針前也問得十分清楚，認為整個香港的疫苗接種計劃很有質素，市民不用擔心。他說，部分員工需要再多些訓練，提高警覺性，類似事件不會再發生。

至於涉事的外籍漢，他認為需與醫生溝通，打完科興對免疫系統有不同反應，而第一針接種的復必泰屬於核酸疫苗，記憶短暫。如果想再轉打復必泰，須視乎病人的反應並做血清抗體測試，如果效果不好，有機會需要補打2針至3針才足夠。但他表示這屬於個人決定，並非政策決定。

專家預計「溝針」不會有不正常反應

至於「溝針」，袁國勇則指暫時科學數據不足，但專家預計不會有不正常反應出現。早前港大招募市民混合接種科興和復必泰疫苗，他表示正因為對「溝針」的免疫反應有多少不清楚，所以才需要研究。

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