新冠疫苗｜累計近48萬人接種第一劑　4人打科興後不適送院

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-04 23:35

本港2月底開展新冠肺炎疫苗接種計劃，至今逾月。政府今晚（4日）公布，已為約47.9萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約32.8萬人接種科興疫苗，約15萬人接種復必泰疫苗（BioNTech/復星醫藥），另約7.7萬名市民已接種第二劑科興疫苗。復必泰疫苗將於明日（5日）恢復接種。 昨（3日）有4宗接種科興疫苗後送院個案，其中兩名六旬男子接種第二劑科興疫苗後出現高血壓，另有兩名女子接種科興疫苗後，分別滑倒及感到噁心。4人經治療後均已出院。

政府公布，至今為市民接種約556,100劑新冠疫苗，其中約40萬劑科興疫苗，約327,500名市民接種第二劑科興疫苗，約76,600名市民已接種第二劑科興疫苗。而自上月24日起暫停接種復必泰疫苗，明日將恢復接種。

8間社區疫苗接種中心接種率96%

截至午8時的過去24小時，約有3,800名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,600人在8間社區疫苗接種中心接種，約200人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；另有約7,600名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6,800人在社區疫苗接種中心接種，約800人是在私家醫生和診所接種。

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政府指，8間提供科興疫苗的社區疫苗接種中心，同期整體接種率約為96%。此外，約2,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約15,900名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

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兩名六旬男子接種第二劑科興疫苗後送院

昨日有4宗接種科興疫苗後送院個案，一名62歲男子接種第二劑科興疫苗後，出現高血壓和口齒不清加劇，另有一名65歲男子接種第二劑科興疫苗後，出現血壓升高和左手無名指麻痺，兩人均於林士德體育館社區疫苗接種中心打疫苗。

此外，一名85歲女子接種第一劑科興疫苗後，滑倒及頭部受到輕傷；一名67歲女子接種第一劑科興疫苗後，感到噁心。4人經治療後均已出院。

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