復必泰｜預約被改至登機前數小時　趕赴美7旬女士獲安排即日打針

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-05 14:39

港府上月底發現一批復必泰疫苗包裝出現瑕疵，為安全起見決定暫停接種計劃，今日（5日）起恢復為市民接種復必泰服務。早上10時，位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心已有近200名已預約接種的市民排隊。 有因瑕疵問題被取消預約接種第二劑疫苗的市民將於本月7日晚上出境赴美處理急務，惟政府安排她於當日下午接種第二劑疫苗，令她無法預留時間休息，批評政府程序僵硬，不近人情。惟其後，有報道指中山紀念公園體育館接種中心已為該名女士打針，該女士表示多謝政府。 也有接種第二劑疫苗的市民表示，因昨日（4日）出現有人誤接種科興疫苗事故，工作人員檢查身份時比上次更加謹慎。

▼復必泰4.5起恢復接種▼

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記者今早9時到中山紀念公園體育館視察，體育館門外已有大批市民排隊等候接種疫苗，人龍超過100人。人龍在一小時後不減反增，人龍接近200人。

預約被取消趕出境 市民感無助 望特事特辦

甄女士今年72歲，於上月11日接種第一劑復必泰疫苗，本已預約於本月1日接種第二劑疫苗，並計劃於7日出境到美國處理重要工作事務。惟日前一批復必泰疫苗包裝發現有瑕疵，政府緊急叫停接種，甄女士預約因此無奈被取消。而預約被取消後，政府又安排她於7日下午5時半接種，惟她當日晚上便需登機，變相當沒有時間休息。

「我哋宜家好無助，唔知可以點。」甄女士哽咽道，指自己年事已高，如接種疫苗不適後不能休息，身體難以負荷。而因她曾改簽航班，行程不能再更改。今日她來到接種中心，希望能趁有人「放飛機」頂替接種名額，惟工作人員已明確告知她「不可能」。「我喺香港住咗幾廿年，以前個政府唔係咁㗎！」甄女士嘆道，又稱：「希望政府可以特事特辦啦！」惟其後，有報道指中山紀念公園體育館接種中心中的醫管局職員檢查了甄女士的機票文件，已酌情為該名女士打針，該女士表示多謝政府。

甄女士哽咽：「我哋宜家好無助，唔知可以點。」（鄭子峰攝）

事故後接種中心檢查更仔細

昨日出現患血癌病人錯誤接種科興疫苗事故，今日前來接種第二劑疫苗的黃先生形容，工作人員檢查身份證件時，明顯比上次接種時更為謹慎。「上次冇咁仔細，只有對係咩center，今次就睇身份證，對返record上次喺邊度打、打邊隻。」黃先生又指，第二劑疫苗接種時間更長，上次接種用時約40分鐘，今次則用時90分鐘，多用一倍時間。被問及會否擔心日前的瑕疵問題，黃先生則稱自己毫不擔心，「香港醫療系統一向都比我好有信心。」

黃先生形容，工作人員檢查身份證件時，明顯比上次接種時更為謹慎。 （鄭子峰攝）

來接種第一劑疫苗的馮先生同樣對復必泰更有信心，指「其他嗰啲驚驚地嘛，大陸嗰啲又死人㗎係咪」，但亦擔心復必泰副作用會較大，「我媽驚到都唔想book呀！」任職放射科醫生的劉先生今日同樣接種第一劑疫苗，但他則認為「所有嘢仲係ongoing，冇人知邊隻（疫苗）好」，任何事都有風險，就如「有啲人食好多煙都冇cancer，有啲人唔食煙都有，冇人知呢啲野。」