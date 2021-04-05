強制檢測大廈｜多三處上榜　包括旺角惠豐中心豐澤、鯉魚門市場

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-05 17:33

新冠肺炎疫情仍然持續，本港今日（5日）新增16宗個案，當中一宗屬於本地無源頭個案。該名感染源頭不明的男子，所居住的大樓、工作地點，以及過去曾到訪的街市都要接受強制檢測，當中包括油塘邨華塘樓、旺角惠豐中心的豐澤、鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場。

今日新增一宗不明源頭本地個案，患者住在油塘邨華塘樓，大廈需要強制檢測。（資料圖片）

本港今日新增16宗輸入個案，另有一宗本地個案。該宗本地個案的感染源頭未明，涉及一名32歲男子，他住在油塘邨華塘樓，與5至6人同住，大廈需要強制檢測。

此外，該名染疫男子在旺角惠豐中心的豐澤售賣電器，例如電話、相機及美容儀器。除了他的同工要接受強制檢疫及檢測外，在過去14內曾去過該間豐澤，並逗留超過2小時，都需要強制檢測。

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3月24日去過鯉魚門市場都要強檢

該男子在3月28日至4月3日早上，亦曾去鯉魚門廣場地下的鯉魚門市場買菜。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前兩名確診患者都曾去過該街市，由於鯉魚門市場短時間內有不同個案，故擔心市場內有隱形傳播鏈，故市場亦要強檢。

在3月24日之後曾去過市場的人士及工作者，只要累積逗留時間達2小時以上，都要接受強檢。

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