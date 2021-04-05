直擊石澳沙灘士多燒烤場40人除罩圍爐BBQ　涉圍限聚令無王管

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-04-05 20:14

新冠肺炎疫情持續，連續五日的復活節及清明節假期，不少市民四出遊玩，部分人選擇到剛重開的沙灘。在港島石澳泳灘，康文署並無同時重開燒烤場，但有一間士多燒烤場則如常營業，記者現場目睹，約有40名BBQ顧客圍爐燒烤，大部分沒有戴口罩，每爐人數超過4個，無視4人限聚令。

有多至8人一枱 未見泳灘人員巡查

康文署上周三（3月31日）公布重開15個泳灘，列明有三項防疫措施，即泳客要遵守4人限聚令、在泳灘須一直佩戴口罩、泳灘內的燒烤場繼續關閉。清明連復活節五日長假，大部分市民只能在本港度過假期。記者今日（5日）下午到石澳泳灘視察，康文署用膠馬堵塞公眾燒烤場入口，又以膠帶綑綁各個燒烤爐，防止有人擅自入內燒烤。

惟泳灘右邊卻有一間士多在店外空地設私人燒烤場，有燒烤爐、枱和椅櫈，有店員為顧客服務。現場所見，場內約有共40人，食客三五成群，無視4人限聚令，脫下口罩圍坐一爐共享燒烤樂。

就記者觀察，他們大多4至5人同坐一桌，更甚者有8人同桌，每桌距離亦不足1.5米。且有不少兒童脫下口罩，於場內追逐玩耍，惟未見有場地負責人或康文署人員到來巡查。沙灘外有數名警員維持交通秩序，未有進入沙灘巡視。

食環署牌照資料庫未見涉事燒烤場

食環署一向沒有燒烤場牌照，但有關處所可申領食肆牌照、食物製造廠牌照或新鮮糧食店牌照，現有燒烤場獲發該類牌照。不過翻查食環署牌照資料，並未見該石澳燒烤場資料。因此是否可作食肆執法成疑。

此外，位於泳灘另一端，有食肆亦疑似開設燒烤場。記者以遊客身份入內查詢燒烤場位置，有店員反問記者是否為預約人士，指泳灘內現只有該店內部及上述士多兩處燒烤場地。

違限聚令可被票控5000元

根據最新社交距離措施，除獲豁免者外，於指明期間繼續禁止在公眾地方進行四人以上的羣組聚集。任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。