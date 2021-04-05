復業無期｜酒吧雀館代表絕食逾廿小時　發起人：無回應或延續行動

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-05 16:54

本港疫情持續，酒吧、麻雀館等娛樂場所復業無期，香港持牌酒吧會所聯會，娛樂及飲食協會、卡拉OK Box、卡拉OK同業協會及麻雀館業界代表，昨（4日）起於政府總部門外紮營，展開4天3夜的絕食行動，控訴港府「大細超」，容許各行各業相繼復甦，惟酒吧、卡拉OK等仍然冰封，業界要求港府交代停業準則，並賠償損失。 行動至今已逾25小時，發起人直言倘港府屆時無派員接信，將考慮延續絕食行動，有立法會議員則指，會聯同業界約見當局會面，期望盡快有復業時間表。

新民黨立法會議員容海恩、工聯會立法會議員郭偉強、民建聯立法會議員陳恒鑌及經民聯金融服務界立法會議員張華峰到場了解事件，張華峰稱，疫情持續逾年，關注業界經營困難及員工無工開苦況，將盡力向政府表達訴求。容海恩則表示，本港疫情好轉，亦陸續接種疫苗，個別日子有清零機會，冀港府向業界申出最大援手，公布復業時間表。

郭偉強表示，酒吧、會所等行業仍然關閉，影響員工生計，經營亦陷入苦況，他呼籲市民主動接種疫苗，因目前與全港6至7成的接種目標仍有距離，按現時進度，他相信有部分行業尚未能復工。郭偉強續指，會約見當局表達意見。陳恒鑌則稱，期望當局與業界商量復業條件，加強溝通。現場有近20名業界代表聲援，逾20名警員到場了解，眾人和平散去，未有人遭到票控。

逾20名警員一度到場，眾人和平散去，無人遭到票控。（陳淑霞攝）

計劃於周三向立法會議員遞交請願信

絕食行動發起人、香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，絕食行動至今25小時，他目前身體情況良好，「感覺ok，但清明真係下雨，有啲凍。」他表示，其他業界代表亦會接力聲援，並將按計劃於周三(7日)公眾假期後復工當天，向立法會議員及政府遞交請願信，表達訴求。梁立仁續說，倘政府無人接信或派員接聽意見，將考慮延續絕食行動，「都只係想聲音被聽到。」

C小姐(化名）是酒吧侍應，她稱近4個月無開工，坦言日子難捱，「我有家庭，仲要生活。」她續說，雖然有嘗試搵工，但屢是失敗，「我哋學歷不高，好難搵。」她直言，對政府失望，希望可盡快復工。