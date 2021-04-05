油塘鯉魚門市場近期累計3患者曾光顧　街坊：或改到其他街市買餸

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-05 21:47

本港新冠肺炎零確診今日（5日）再斷纜，新增16宗確診，1宗屬本地源頭不明個案，涉事男患者過去一周曾往油塘鯉魚門市場買餸。此前亦有兩名確診者先後到訪，衞生防護中心憂有隱形傳播鏈，將街市列入強檢範圍。 有檔販直言擔心，亦有街市員工則指，平日會與客人有錢銀接觸，自己會加倍注重防疫，「戴好啲個口罩。」有每日光顧的街坊表示，會考慮改往其他街市買餸，且自己兩日前曾有病徵，雖然結果呈陰性，但為安全計，會再進行檢測。

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並非每人進入前都探測體溫

位於油塘的鯉魚門市場屬於領展旗下、設冷氣的室內街市，並與商場相連。記者今日下午約5時半到達現場視察，街市內仍然人頭湧湧，大部份攤檔仍有照常營業。正門外入口設有探熱器，惟並非所有市民進入前均有探測體溫。街市內設有洗手盆，可供消毒雙手，現場所見有市民使用，部分檔販有戴上即棄手套。

泰國雜貨店東主阿金表示，她只懂聽講簡單中文，不知道政府公報，平日多靠女兒接收資訊，對於有確診者曾到訪，她直言有少許擔心，「都驚會有感染風險。」

街市員工：顧客主要以現金付款

凍肉店員工張小姐則表示，平日收銀時會與客人有接觸，且大多是錢銀交易，因較少顧客會使用八達通付款，但她稱不擔心會有隱形患者曾光顧，或致較高感染機會，「有戴好口罩就得啦，自己都會小心。」

豬肉檔員工麥生表示，復活節連假買餸人流明顯減少，較平日少近兩成，他又謂，工作忙碌，返工時沒有時間留意新聞，故不知悉政府公布有多名確診者曾到訪街市。麥生指，難掌握確診者到訪街市的實際行蹤，亦無從擔心，

「都無得擔心咁多，（疫情）都成年啦。」他已預約接種科興疫苗，相信屆時會有較佳防護。對於要接受強制檢測，他則指會響應要求，「都係排隊十幾分鐘，可以嘅。」

▼政府4月5日起恢復為市民接種復必泰疫苗▼

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油塘街坊疑轉場買餸

街坊羅生則表示，鯉魚門市場是區內最大型街市，自己每天均會到訪買餸，會視乎情況再考慮轉往其他街市。他又指，兩日前曾有喉嚨痛徵狀，檢測後呈陰性，至於會否再次檢測或求醫以保安心？「應該都會，再睇吓情況。」

另一街坊曾小姐則表示，每星期到訪數次買餸，因而感到少許擔心，但她本身從事地盤，有接受定期檢測。

街市承包商：明起進入要使用安心出行或登記個人資料

鯉魚門市場由光亮實業有限公司承包街市管理，經理林先生表示，得悉有確診者曾到訪後，已於關門後在街市進行全面深層清潔。他續指，鯉魚門市場商户及員工約300人，暫未收到政府通知會否於附近設立流動檢測站，但會呼籲商户盡快安排接受檢測。

他又指，街市出入口設有體溫量度器，明天起會加強清潔及提供酒精搓手液，另會安排專人於門口協助市民使用安心出行，或登記個人資料。

領展表示，鯉魚門廣場辦事處今天接獲食環署通知，有新冠病毒確診者曾經到訪鯉魚門市場，辦事處隨即安排清潔公司於商場公眾範圍進行消毒；另亦已進一步加強有關街市的空調系統鮮風輸送，確保室內空氣流通。