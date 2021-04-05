3間「轉場」科興疫苗接種中心停收新預約　5月轉打復必泰

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-05 23:48

政府於2月底，即新冠疫苗接種計劃開始時，臨陣要求三間接種中心由打復必泰改為打科興，涉及葵涌林士德體育館、屯門友愛體育館和將軍澳體育館。這三間中心現已不再開放預約，負責營運將軍澳體育館接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡今（5日）稱，當局早前通知這三間承辦商，於5月開始轉回供應復必泰疫苗，故暫停本月第一劑科興預約名額。 梁國齡承認，將軍澳體育館接種中心於3月的接種率不理想，平均每日僅使用了容量上限的四分一至三分一，「市民選擇疫苗嘅聲音好清楚，唔係我哋一時三刻可以改變到嘅事，我哋都需要認清事實。」

▼4.5日復必泰恢復接種首日▼

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截至今晚8時約有487,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約330,400名接種科興疫苗，約156,600名接種復必泰疫苗。當中約90,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約83,100名接種科興疫苗，約7,100名接種復必泰疫苗。

康健國際梁國齡：盼本月也可打接受新預約

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，公務員事務局早前已通知這三間接種中心的承辦商，於5月開始轉為供應復必泰疫苗。他解釋，政府希望有關承辦商於4月全力為在3月已接種第一劑科興的市民，接種第二劑，故暫停本月第一劑預約名額。

他透露，承辦商將於長假後再與當局商討詳細安排，期望政府容許承辦商於本月也接受第一劑科興預約，以盡力服務社區、不浪費政府和承辦商投放的資源。被問到在4月接種第一劑科興的市民如何接種第二劑，梁國齡說，將軍澳區有兩間康健綜合醫務中心，市民屆時可預約到這兩間診所接種第二劑，相信運作上不困難。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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將軍澳體育館接種比率低至容量四分一

梁國齡承認，將軍澳體育館接種中心於3月的接種率不理想，平均每日僅使用了容量上限的四分一至三分一。他說：「市民選擇疫苗嘅聲音好清楚，唔係我哋一時三刻可以改變到嘅事，我哋都需要認清事實。如果計3月打科興個使用量，我哋根本唔應該用到咁大個場。」他認為坊間對於復必泰疫苗的認受性較高，相信接種中心在5月的使用量會增加。至於3月打科興是否「蝕做」，梁國齡笑言康健是大集團，財政儲備相當足夠，蝕錢不成問題。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡承認，將軍澳體育館接種中心於3月的接種率不高。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外兩間接種中心為葵涌林士德體育館和屯門友愛體育館，分別由卓健醫療和盈健醫療負責營運。

供應科興的接種中心，每日尚有很多空位。（2021年4月5日，政府網站截圖）

公務員事務局局長聶德權曾曾表示，有見不少市民、優先組別希望盡快接種疫苗，所以將三間接種中心轉為打科興疫苗。。（資料圖片）

3體育館2月底轉為打科興疫苗

公務員事務局局長聶德權曾於2月底表示，有見不少市民、優先組別希望盡快接種疫苗，所以將三間接種中心轉為打科興疫苗。這三間接種中心會運作兩個28天，即56天，之後視乎疫苗供應、需求再作更新。當時被問到該3間中心是否會一直轉打科興疫苗，聶德權稱會視乎情況再決定，與承辦商緊密聯繫。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼