裕民坊公共運輸交匯處啟用首四天　逾90萬人次使用

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-06 10:55

觀塘市中心重建項目第二、三發展區的裕民坊公共運輸交匯處，早於上周五（2日）起啟用。市區重建局行政總監韋志成今日（6日）發表網誌，指截至4月5日晚，新公共運輸交匯處及商場運作的首四天，合共服務了逾90萬人次。

市建局指，新巴士總站（左）及小巴總站的候車秩序良好，運作暢順。（市建局圖片）

韋志成指，原本設於裕民坊一帶的8條巴士線和21條小巴線，已順利進駐新的公共運輸設施。據初步統計，截至4月5日晚，新公共運輸交匯處及商場運作的首四天，已有約2,000班巴士及11,000班小巴運作，合共有超過90萬人次使用新交匯處及商場的公眾通道出行，形容運作暢順。

韋又指，團隊正研究在交匯處內，加設長者友善的指示標誌及資訊板，用字體較大和顏色對比鮮明的設計，展示各條巴士和小巴車站位置和路線詳情等。

「裕民里」商戶本月開業

韋志成說，在交匯處啟用日，亦為毗鄰地面層小巴站的「裕民市集」帶來人流。他表示，「裕民市集」內130多個重置的持牌固定攤檔之中，有約50檔營業，他們在市集開幕首兩天，生意額與過去比較有1.5倍的升幅，平均每天有過千元的生意。而「裕民里」店舖的商戶，亦將於本月陸續開業經營。