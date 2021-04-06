有片｜深水灣泳灘驚見水蛇　救生員徒手捉走　將於適合地方放生

撰文： 黃詠榆 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-06 19:37

復活節一連五日假期，大批市民到郊外、沙灘放鬆。港九拯溺員工會今日（6日）於社交平台上載片段，稱於深水灣泳灘發現蛇蹤，救生員遂前往捉拿。工會發言人胡啟榮表示，同事於現場捕獲一條長約一米的水蛇，直言事件並非罕見，「驚都要做，如果市民因此受傷仲大鑊。」有泳客則指，得知事件後會額外注意，若遇到蛇會立刻拉開小朋友。深水灣泳灘職員指，稍後會尋找適合地方放生該條水蛇。

適逢連假，加上上周五起重開泳池及泳灘，多個沙灘人頭湧湧。港九拯溺員工會今日在facebook，發布一條由市民拍攝的片段，深水灣泳灘駐場救生員在淺水地方，徒手捉起一條蛇，再放入膠桶內，整個過程不足20秒。

深水灣泳灘救生員在淺水地方，徒手捉起一條蛇，再放入膠桶內，整個過程不足20秒。（港九拯溺員工會facebook片段）

深水灣泳灘辦事處職員接受電話查詢時表示，在今日下午2時發現有水蛇游近岸邊，由救生員捉走。至於會如何處理水蛇，該職員表示將找合適位置放生。

工會：過去曾發現五爪金龍

港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，片中為大約一米長的水律蛇，駐場救生員接獲市民通知，遂立刻前往捉蛇，「（泳客）緊係驚啦，游游下隔離有條蛇。」他指，事件並不罕見，由於沙灘鄰近多草叢，不時有蛇蟲鼠蟻出現，甚至曾發現水巨蜥，即俗稱五爪金龍，救生員為確保泳客安全，通常會即時處理，「驚都要做，如果市民因此受傷仲大！」有時則會致電漁護處派員到場協助。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮指片中為大約一米長的水律蛇。（資料圖片 / 廖俊升攝）

胡啟榮說，這幾日假期各個沙灘「超級多人」，亦見到有兩、三個家庭一同前往，「一堆十幾、二十人。」雖然目前政府要求市民除運動期間，須要戴好口罩，但目測僅得兩至三成人有遵守，呼籲市民自律，「始終咁密集。」另外，他建議康文署可因應人手，重開更多沙灘，避免市民只聚集於某幾個沙灘。

今日帶同小朋友到深水灣玩沙的陳小姐表示，不知悉曾有蛇出沒，但自己十分怕蛇，得知後表示會額外注意，下次去泳灘盡量不讓小朋友落水，若遇到蛇會立刻拉開小朋友，亦會幫其他家長拉走小朋友，「小朋友唔識驚。」同行的陳小朋友亦指，自己怕蛇，若在水中遇見，會立刻跑（游）走。

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