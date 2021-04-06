復活節｜大美督逼爆現單車龍　家長「困港」笑指成放風箏熟練技工

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-06 18:34

今日（6日）是復活節長假期最後一日，陽光普照下大美督人頭湧湧，單車客隨處可見，不少是一行多人結伴出遊，水壩車路變得水泄不通。 有家長指疫情下無法外遊，近半年幾乎每周到大美督一遊，踩單車兼放風箏，「已經去到沉悶階段，企喺度等佢自己飛上去」，自嘲已成放風箏「熟練技工」，但仍希望假期一家人享受親子樂，否則鬱在家中更苦悶。

４月６日，在前往船灣淡水湖主壩的斜路，單車在出入閘口逼得水洩不通，一度出現單車龍。（鄭子峰攝）

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少女結伴踩「天鵝船」

記者今午到大美督視察，單車客絡繹不絕，在前往船灣淡水湖主壩的斜路，單車在出入閘口逼得水洩不通，一度出現單車龍。大部分人下斜時未跟隨指示「推車」，稍不收速易生意外。

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黃小姐與友人到大美督「打卡」，她說假期主要留家做功課，今才外出遊玩一下，主要希望踩「天鵝船」，認為一小時租用費70元合理，清潔度亦算滿意，其後亦順道到水壩拍照，行程亦「打卡」為主，不太擔心離開時沒有交通工具離開。

黃小姐與友人到大美督「打卡」，她說假期主要留家做功課，今才外出遊玩一下。（鄭子峰攝）

五家庭約同一齊踩單車變同學聚會

林太表示，趁假期最後一日，5個家庭結伴同行踩單車，主要是女兒的同學及其家長，合共11人。她說，過去一年女兒較少校園生活，故今日相約享受同學聚會、家庭樂，加上大家分散活動，自己主要負責「睇車」，不怕違反限聚令。同行的張同學亦說，假期主要外出閒逛，今日才到郊區，認為人流「還好」，到水壩較後位置開始順暢，不怕與同伴失散。

林太表示，趁假期最後一日，5個家庭結伴同行踩單車。（鄭子峰攝）

而帶狗狗外出郊遊的陳先生表示，今日一家9口到大美督踩單車，認為人流與平時相若，踩單車要左閃右避已成習慣，去到人多地方，只好把狗狗放入袋中。

帶狗狗外出郊遊的陳先生表示，今日一家9口到大美督踩單車，認為人流與平時相若。（鄭子峰攝）

用膳後才來 盡量避免除口罩

除了踩單車，部分市民選擇放風箏。家住荃灣的吳先生一家五口到大美督郊遊，坦言疫情下希望呼吸新鮮空氣，故近半年幾乎每周到大美督放風箏及踩單車，「（兒子）學又無得返，畀佢哋郁動下」，結果熟能生巧，輕易已把風箏放上天空，笑言「已經去到沉悶階段，企喺度等佢（則風箏）自己飛上去，變熟練技工」。

吳認為，今日人流較往日紅日多四分一，等入停車場亦用了半小時，家庭單車充斥水壩上，放風箏時亦走遠一點，也特意用膳後才來，盡量避免除口罩。他又指，今個假期隔日外出遊玩，已去了迪士尼、釣蝦場，無奈說 :「周圍都好多人，但鬱喺屋企好慘。」