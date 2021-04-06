復活節｜警方長假期間票控近千人涉違限聚令　庫房進帳近480萬元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-06 18:52

復活節假期五天長假今日（6日）是最後一天。警方表示，由上周四（1日）截至今日，就限聚令採取嚴厲執法行動，在全港多區合共向959人，發出定額罰款通知書，當中最多近半來自西九龍區。目前一張定額罰款金額為5,000元，換言之，共涉及4,795,000元罰款。

警方在其Facebook專頁公布，由4月1日至6日凌晨，在全港多區展開反罪惡行動，突擊搜查多個非法賭博場所、餐飲業務處所、無牌酒吧及派對房間等，以打擊三合會罪行及其收入來源。

另外，警方按《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），共向959人發出定額罰款通知書，按地區分，最多約48%來自西九龍區，有461人，其次是東九龍區有293人、新界區有132人、及港島區73人。

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康文署︰巡泳灘發21張告票

康樂及文化事務署亦公布，在復活節假期即4月2日至6日期間，聯同相關部門於康樂場地和刊憲泳灘加強巡邏，截至今日（6日）下午四時，康文署職員巡查期間，共發出超過14,000次口頭勸諭，及21張告票。發言人呼籲市民自律，以減低病毒在社區傳播的風險。

政府於去年12月，將《預防及控制疾病條例》下的附屬法例修訂罰則，包括將定額罰款金額由2,000元增至5,000元。

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