復活節2021｜當局密密巡邏添馬公園　外傭坦言怕罰款多過疫情

社會新聞
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疫情下的復活節清明長假，市民上山下海娛樂，市區「輕郊遊」亦是熱門選擇。假期第二日，金鐘政府總部外的添馬公園草地有不少人逗留，多數人都遵守四人限聚令，但亦有外籍人士超過四人一組。

食環署人員、便衣警員不時巡邏。有常到添馬公園的外傭表示，當局巡查次數「次數非常之頻密」，又會用軟尺量度距離，「習慣咗遵守規則，如果唔係要罰款5000元，我真係好驚，罰一次多過我份人工。」

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在金鐘政府總部外添馬公園的草地，遊人坐滿一地，時而脫下口罩進食、睡覺休息；時而玩自拍、群體遊戲。

有每星期都來的外傭Mharsen與五名朋友到來聯誼、吃東西，她們六人分開兩組坐，中間兩張膠地氈有近兩米距離，要大聲交談。

Mharsen說，「會有政府人員過嚟度尺，兩張膠地氈需要有1.5米距離，一個鐘唔定期過嚟幾次，習慣咗遵守規則，如果唔係要罰款5000元，我真係好驚。」她説，曾有朋友被罰款5000元，金額超越一個月人工，所以朋友群非常擔心，「我哋擔心罰款，多過擔心疫情。」

她又笑説已經習慣疫情下的郊遊方式，人與人距離之間變得很遠，她模仿將食物遞給朋友，笑言不想站立，便需要裝食物拋到遠處，「同朋友講嘢都要好大聲，好似鬧交咁。」問到她為何要選擇到草地郊遊，她表示港島區可以郊遊的地方不多，而且金鐘這塊草地比較中環皇后像廣場整潔，因此習慣到這裏休息。

另一班六人組的年輕人，分別為兩人組及四人組分開而坐玩啤牌，其中方小姐表示，「已經查問過好多次，食環（人員）最後話兩張氈要分開先可以繼續玩，佢哋每個人嘅講法都唔一樣，我哋一分開就冇人再過嚟啦。」

她說，疫情之下的假日處處人山人海，反而添馬公園每組人之間仍有一段距離，空氣已經較為清新，因此選擇到這裏休息玩耍。

記者發現，不少穿着制服的食環人員在場巡邏，現場亦聽到廣播呼籲市民要維持四人一組，地氈與地氈之間要保持1.5米距離，但仍有少部份外籍人士超過四人一組正在耍樂，沒有被阻止。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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