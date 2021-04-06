油塘鯉魚門市場接連有3患者曾到　用安心出行街坊：響咗七次通知

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-06 19:28

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（5日）公布，油塘鯉魚門市場先後有3名患者到訪，憂出現隱形傳播，食衞局將該街市納入強制檢測。街市今日（6日）如常營業，門口有保安駐守，要求市民先量體溫方可進入買餸。 有受訪街坊表示不知街市曾有患者光顧，但有使用「安心出行」記錄行蹤的市民指，昨日收到通知後立即去檢測，「響咗7次呀，今日嗱嗱臨去驗」。

油塘鯉魚門市場今日（6日）如常營業，門口有保安駐守，要求市民先量體溫方可買餸。（孔繁栩攝）

街坊進入未量體溫即被保安叫停

鯉魚門市場今日如常營業，門外張貼告示，指昨日（5日）已經完成消毒，有保安守住入口要求街坊先量體溫方可進入，但未見指示使用「安心出行」。有街坊快步入街市，未有量體溫，立即被保安喝停。

街市內環境尚算清潔，大部份店舖都有營業。有檔販表示，今早已到檢測中心檢測，她指每日都有不同顧客光顧，難料對方是否患者，「無得估，惟有小心啲，應該無嘢嘅。」

▼油塘鯉魚門被列入強制檢測範圍▼

居民趙先生稱不時到街市買餸，平日有用安心出行，「去度邊都嘟下，昨日收到通知，響咗7次呀，今日嗱嗱臨去驗。」他認為街市環境清潔，估計環境受污染機會不大，會如常到街市買餸。

梁太一離開街市立即用消毒紙巾抺手，她稱並不知道曾有患者到過街市，「你（記者）講我先知喎，不過我不嬲都好小心，無嘢無嘢。」張太指平日主要是外傭買餸，自己間中才到街市，但由於曾有患者到訪，自己都會安排一家大細檢測。