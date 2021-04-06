Coffee林芊妤近日流產　網民憂上月打復必泰所致　專家引數據反駁

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-06 21:00

藝人林芊妤（Coffee）早前在社交媒體專頁表示，她在3月23日接種了第一劑復必泰疫苗，後來她在4月初透露流產，引來一眾網民懷疑流產與新冠疫苗有關。 港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，美國有5萬至6萬名婦女不察覺打針時已懷孕，暫未見疫苗對懷孕有負面影響。而中大醫學院婦產科學系教授譚永雄亦表示，流產原因眾多，暫未有數據證明新冠疫苗可導致流產；初期胎兒當中，約有兩成會自然流產，通常原因不明。兩名醫生均建議婦女先接種兩劑疫苗，相隔數周後便可依照計劃準備懷孕。

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3.23打復必泰 稱剛發現懷孕就自然流產

藝人林芊妤（Coffee）早前在社交媒體專頁分享，她在3月23日接種了第一劑復必泰疫苗。她再於前日（4日）發文透露近日流產，「這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，剛發現懷孕就自然流產了。」她指感覺似「坐過山車」。不少網民留言，懷疑流產或是疫苗所致，更有人留言呼籲計劃懷孕的女士不應打針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

美國至少5萬婦女接種時不知懷孕

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，美國疾控中心數據顯示，有5萬至6萬名婦女不察覺打莫德納（Moderna）或輝瑞／BioNTech（香港復必泰由復星醫藥代理）疫苗時已懷孕，暫時未見疫苗對她們懷孕有負面影響。他指母親的抗體更可供給體內的胎兒，讓他們初生時已有保護力。

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中大婦產科譚永雄：兩成四至五周大胎兒會自然流產

中大醫學院婦產科學系教授譚永雄亦表示，導致流產的因素眾多，暫未有數據證明新冠疫苗可導致流產。四至五周大的初期胎兒當中，約有兩成會自然流產，通常原因不明，甚至有孕婦從不知自己曾懷孕。他解釋，胎兒的形成未必正常、健全，流產是自然篩選的過程之一，「唔使出世之後變成有問題嘅BB，譬如唐氏綜合症。」他呼籲市民毋須太擔心，孕婦流產一次不代表身體有問題，但慣性流產的女士應求醫追查原因。

建議最快打第二針後兩周可「造人」

為最安全起見，何栢良建議婦女先接種兩劑疫苗，相隔數周後便可依照計劃準備懷孕。他認為計劃懷孕夫婦更應接種疫苗，避免妻子在懷孕期間染疫，以致入院隔離。譚永雄同樣建議計劃懷孕的女士接種疫苗，選擇科興或復必泰均可，視乎自身病歷和需要，在接種第二劑疫苗後兩至三周，疫苗保護力完全發揮，便可準備懷孕。

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