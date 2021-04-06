新冠疫苗｜5人打復必泰後送院　老翁胸部不適、老婦高血壓需留院

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-06 23:29

政府今晚（6日）表示，昨日共有5人接種復必泰後送院，當中3人已經出院；一名72歲老翁接種第二劑後胸部不適，另有一名74歲老婦接種第一劑後出現高血壓，二人需留院觀察。 截至今晚8時的過去24小時，約2,700名市民接種第一劑科興疫苗，約6, 200名市民接種第二劑科興疫苗；約12,800名市民接種第一劑復必泰疫苗，約16,500名市民接種第二劑復必泰疫苗。累計超過50萬人已打疫苗，佔本港人口7.7%。

▼4.6市民排隊接種復必泰疫苗▼

+ 2 + 2 + 2

政府公布，昨日有兩人由龍琛路體育館送院，其中一名63歲男子接種第二劑復必泰後暈眩；一名61歲女子接種第一劑復必泰後出現高血壓。二人均被送往北區醫院，情況穩定，經治療後已出院。

另有兩人由界限街體育館送院，其中一名56歲男子接種第一劑復必泰後暈眩；一名74歲老婦接種第一劑復必泰後出現高血壓。二人均被送往廣華醫院，男子情況穩定，經治療後已出院；老婦情況穩定，需留院觀察。

另外，一名72歲老翁在元朗體育館接種第二劑復必泰後胸部不適，被送往博愛醫院。他情況穩定，需留院觀察。

（政府新聞處提供）

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

累計首破50萬人接種 科興與復必泰比率為2:1

政府又稱，已為市民接種共約615,500劑新冠疫苗。當中約502,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約333,100名接種科興，約169,400名接種復必泰，佔本港人口7.7％。約113,000名市民已接種第二劑疫苗，包括約89,300名接種科興，約23,700名接種復必泰。

截至今晚8時的過去24小時，約2,700名市民接種第一劑科興，當中約2,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種。約6,200名市民接種第二劑科興，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約1,300人是在私家醫生和診所接種。約12,800名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰，接種第二劑復必泰的市民約有16,500名。

科興疫苗的整體接種率，以及復必泰疫苗的整體接種率均約為96%。約2,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼