復必泰疫苗復打｜數據揭近700人「偷步打針」？一文看清政府解釋

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-06 16:44

政府自今年2月底推行新冠疫苗接種計劃，近日終於公開疫苗接種的詳細統計圖表，《香港01》發現圖表的數據「有可疑」，在本周一「復打」德國BioNTech/復星的復必泰疫苗前，竟已有633人疑「偷步」接種了第二劑疫苗，另本周日亦有26人疑「搶先」接種第一劑復必泰疫苗。 公務員事務局回覆稱，有600多名醫護人員及參與抗疫工作等人員，在政府安排下，獲安排先接種疫苗。另外，一名市民在美國打了第一劑復必泰疫苗，因此早在3月22日已可接種第二劑疫苗。 記者同時發現，在科興疫苗方面，也有8人疑「提前」打第二針，據了解，這些人都在內地接種了第一劑科興疫苗，回港後便打第二針。

▼3月6日 袁國勇教授為自己注射復必泰疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

政府自3月6日起為優先群組接種BioNTech/復星的復必泰疫苗，由於兩針需相隔21天，因此最先一批打第二針的市民，理應在3月27日才接種。

不過，記者在疫苗接種計劃網站發現，在3月22日已有一名市民接種了第二劑的復必泰疫苗。公務員事務局表示，這名市民較早前在美國已接種了第一劑復必泰疫苗，3月22日則在西灣河體育館社區疫苗接種中心接種第二劑疫苗。

▼4月5日 復必泰疫苗「復打」首天▼

+ 6 + 6 + 6

另外，政府於3月底一度叫停復必泰疫苗接種計劃，本周一（4月5日）才讓市民復打，但記者發現，周日（4月4日）卻有26人打了第一針復必泰疫苗，同日更有632人打了第二針疫苗。局方回覆指，當天安排了26名醫護人員接種第一劑復必泰疫苗，另安排了約600名醫護和參與抗疫工作等人員接種第二劑復必泰疫苗，他們都是在香港大學鴨脷洲體育館、伊利沙伯體育館、何文田體育館這3間社區疫苗接種中心接種。

▼2月22日 特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

記者同時發現，在科興疫苗方面，也有8人疑「優先」打第二針。政府於2月22日起推行科興疫苗接種計劃，第一批接種的人是數十名政府官員、議員、行政會議成員，由於科興疫苗兩針需相隔28天，他們在3月22日打第二針。不過，記者發現早於3月3日已有兩人打第二劑科興疫苗，而在3月6、7、9、10、13、19日亦各有一人打第二針。

據了解，這8名市民都在內地接種了第一劑科興疫苗，回港後便打第二針。