裕民坊運輸交匯處100萬人次使用　自動閘門10次未能開關

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-07 10:43

觀塘裕民坊公共運輸交匯處上周五（2日）啟用，市區重建局表示，已有超過15,000班小巴及巴士出入、100萬人次使用，今早（7日）上班時段大致暢順，不過過去幾日自動閘門10次未能打開或關上，相信人工智能系統需時學習，供應商亦已派人到場更新系統。

市建局工程及合約總監梁德明今早在香港電台節目《千禧年代》稱，截至昨日運輸交匯處已有2500班巴士、13,000班小巴出入、服務區內100萬人次，過去幾日及假期後今早首個上班日大致暢順。

交匯處以「人車分隔」作招徠，車到達後自動閘門會打開，市民才上車，避免吸入廢氣及車站悶熱感覺。不過，梁德明提到過去幾日有10次閘門未能打開或關上，閘門打開要符合4個條件，包括車到達上落客區、車長在司機位、車上引擎開啟、車門打開，閘門異常情況跟系統感應敏感不足及車未有準確停泊在上落客區有關。

他表示，早預料交匯處啟用頭幾天會出現類似情況，人工智能系統亦處學習階段，系統會不斷學習，將現實情況消化後，就可以避免再出現相同事件，系統供應商本周一亦有派人到場調較系統敏感度，系統昨日已經正常運作無再出現異常個案。

有市民亦反映，交匯處小巴等候處通風差較焗促。觀塘區議員張敏峯在同一個節目表示，交匯處上周五啟用時，有帶備PM2.5空氣檢測儀器量度一小時，最高達35微克/立方米，平均29至30微克/立方米。翻查資料，香港近年一般及路邊監測站的PM2.5只有20至25微克/立方米，而台灣南投縣政府環境保護局空氣污染防制科，就訂出PM2.5達35微克/立方米或以下，仍然屬於低水平，市民可以正常活動。梁德明承認當時抽風系統未開盡，上周六加強通風後都無再收到投訴。

市建局指，新巴士總站（左）及小巴總站的候車秩序良好，運作暢順。（資料圖片／市建局圖片）

指示方面，張敏峯觀察到交匯處的站頭字體較小，而失明人士由地鐵站到交匯處的指示亦不清晰，建議在路上增加引路徑及要加大紅綠燈位聲響。梁德明表示，已經將站頭字體加大、以不同顏色分明，市建局亦加派56名服務大使解答市民問題。

梁德明提到，交匯處19條小巴路線已全部分派給營運商，巴士線則仍然可以容納新路線，運輸署會再處理。張敏峯就稱交匯處對觀塘區交通擠塞的效用，需留待今日放工時段才觀察到有無改善抑或惡化。