菲律賓、印度個案多兼有變種病毒　何栢良形容「雙高風險」應禁飛

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-07 11:53

本港第四波疫情緩和，不過輸入個案持續襲港，尤以菲律賓及印度等居多。有專家表示，該兩個國家確診個案多，又被變種病毒肆虐屬於「雙高風險國家」，促請政府盡快禁止兩地人士來港，一旦有變種個案流入香港，會出現災難性後果。

3月31日至4月6日一周內，本港錄得70宗確診個案，當中55宗都是輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良在香港電台節目《千禧年代》表示，全球多地都出現變種病毒，包括經常有抵港航班的菲律賓、印度及巴基斯坦，抵港者的變種病毒比例高，防止輸入個案是重點的防控策略，因為一旦流入社區就會有災難性的後果。

不同方法可致病毒流入社區 倡政府禁飛才穩妥

被問到是否需要禁止菲律賓等地抵港，何栢良認為不應單靠21日檢疫期把關，因為確診者始終都會抵港，有不同方法可以將病毒流入社區，反而直接禁飛才穩妥。他建議政府要將菲律賓及印度納入禁飛組別，因為兩地都是疫情嚴重而且有變種病毒的「雙高風險國家」。

至於已接種新冠疫苗的菲律賓人士是否可以照抵港，甚至縮短其檢疫期，他提到菲律賓疫苗供應緊張，當地只有少量科興疫苗，現時仍然購買復必泰疫苗，而且疫苗要相距4周才完成兩劑接種，之後又要等兩周產生抗體，「遠水不能救近火」，「呢6星期點算呢?應該將呢啲『雙高風險國家』禁飛先係上策」。

不同意縮短高風險地區檢疫期

他又不同意縮短高風險地區接種者的檢疫期，因為疫苗對變種病毒的功效未明，可能會打折扣，未必可以預防接種者感染，所以縮短抵港者檢疫期，前提必定是當地疫情非常穩定及低風險。

何栢良提到，禁止「雙高風險國家」人士抵港才是上策。（資料圖片）

有聲音提到應該強制菲律賓傭工打針後才可抵港，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在港台同一節目稱，法律上不容許僱主提出相關要求，亦關注打針費用要由僱主支付，一旦疫苗引起副作用，亦可能要僱主負責。

何栢良對強制外傭打針有極大保留，強調香港的疫苗接種計劃都是自願原則，亦無證據顯示傭工職業的發病率特別高，反問酒吧、醫護等職業都面對高風險感染，一旦強制外傭打針，是否都要以同原則看待。

若證明阿斯利康疫苗會增加血栓風險 不應買

另外，港府打算購買的牛津阿斯利康疫苗傳出會增加血栓風險。何栢良留意到情況集中在年輕女性，情況嚴重死亡率高，不過歐洲藥品管理局仍然未有結論，判斷血栓個案跟疫苗的因果關係。他認為香港疫苗供應穩定，供應更大於需求，一旦證明疫苗會增加血栓風險，香港就不應該買。