變種新冠病毒｜曾祈殷：倘考慮禁飛菲律賓航班　應考慮聘外傭問題

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-06 09:50

新冠肺炎本地疫情緩和，惟最近多輸入個案，不少變種病毒個案昰菲律賓來港人士。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前本港應重視外防輸入，而當局亦應小心考慮菲律賓航班禁飛問題，指本港很多家庭都會僱用菲律賓外傭，入境處及衞生防護中心要評估，如果實施禁飛，如何將對已經聘請外傭家庭的影響減至最低。

曾祈殷指，現時要外防輸入，當局應小心考慮菲律賓航班應否禁飛。（資料圖片／黃寶瑩攝）

輸入個案增加，曾祈殷表示現時在外防輸入方面需要看得嚴謹些，但相信現時香港的邊境防疫措施已相當嚴謹，包括要求抵港人士檢疫21天，檢疫期間檢測最少三至四次等，都能在潛伏期內找到隱性患者。不過未來是否會對低風險地區、或與香港疫情狀況差不多的地區放寬至14日，他說當局應審慎審視。他建議當局，密切留意周邊國家地方，如果當地出現大量涉及變種病毒的確診個案，就要考慮是否採取更嚴謹的防疫措施。

另外，他又指當局要小心考慮菲律賓航班應否禁飛本港的問題，指本港很多家庭都會僱用菲律賓外傭，入境處及衞生防護中心要評估，如果實施禁飛，如何將對已經聘請外傭家庭的影響減至最低。

如果有足夠貨源 不反對放寬門檻

另外，近來有聲音指應將疫苗接種門檻由30歲以上放寬至16歲以上，曾祈殷表示如果有足夠貨源，不反對將新冠疫苗接種計劃的接種年齡推展至年輕人，他認為，不同年齡層都有感染風險及有出現確診個案，現時要盡快提高接種率，以達致社會上的免疫屏障。

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