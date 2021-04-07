被控勾結外國勢力等罪　李宇軒首度出庭　案件將交高等法院審理

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-07 15:24

12名港人去年欲潛逃離境時，被內地海警截獲。其中8人在內地刑滿出獄後，被遣返回港。當中「香港故事」成員李宇軒，返港後被控勾結外國勢力、串謀協助罪犯，以及無牌管有彈藥共三罪。案件今（7日）於西九龍裁判法院再提堂，完成強制檢疫令的李宇軒出庭應訊。李暫毋需答辯，案件押後至5月18日，在西九龍法院進行交付程序，而案件將轉介高等法院審理。

被告李宇軒（30歲）被控3罪，其中串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指李於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

被控國安法 涉與黎智英等人串謀勾結外國或者境外勢力

李亦被控串謀協助罪犯罪，指他於2020年7月某日至同年8月23日在港，在他犯可逮捕的罪行，即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪後，與陳梓華、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控他。

至於無牌管有彈藥罪，指他於2020年8月10日在沙田希爾頓中心一個單位無牌管有使用過的彈藥，分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈。

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李於內地服刑後 上月被移送返港

李宇軒去年8月涉嫌觸犯勾結外國勢力和洗黑錢在港被捕，同月12名港人涉乘快艇離境前往台灣時，在內地水域被廣東海警截獲，李宇軒等8人被控偷越邊境罪成，判監7個月。李宇軒在內地服刑後，於上月被移送返港。

有報道引述消息指，李被還柙於小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管，他或會轉做污點證人。

案件上周再訊時，當時李仍接受隔離檢疫而未有應訊，由大律師羅達雄代表他。惟李宇軒胞妹接受傳媒訪問時指，該名大律師非由家屬安排，亦不認識他。羅達雄所屬的律師行Olympia Chambers其後發聲明，澄清外界質疑他為「官派律師」的指控是錯誤，又指無責任向傳媒及家屬解釋有關委託詳情。而李宇軒胞妹日前在社交網站表示，終於與李宇軒取得聯絡，惟需更多時間消化資訊。

案件編號：WKCC1107/2021