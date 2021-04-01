李宇軒案被指用官派律師　羅達雄所屬律師行反駁：無義務通知家屬

撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-04-01 22:09

「12港人案」被告李宇軒案件昨（31日）首日聆訊，但李宇軒仍在隔離檢疫未有到庭。惟《香港01》得悉，李宇軒並無申請法援及「當值律師服務」，家人亦一直未能聯絡，但卻由大律師羅達雄代表到場，惹外界質疑李宇軒如何委聘代表律師。 羅達雄所屬大律師事務所Olympia Chambers 今日（1日）發聲明，指羅達雄由一間私人事務律師行委託到場，強調羅達雄無義務通知傳媒及其家屬，對有傳媒指涉事案件由「官派律師」處理的說法感到遺憾。

李宇軒是「香港故事」成員，是12名被內地緝獲的港人之一。（資料圖片 / 香港01記者攝）

相關聲明由Olympia Chambers 負責人 George Chu 朱奉慈的名義發出，內容指事務所對近日部分傳媒報道李宇軒案件感到十分不滿（deeply aggrieved）。經律師行了解後，羅達雄是由一間私人事務律師行委派，到西九龍裁判法院庭上代表李宇軒，並完成一個簡短提訊程序。聲明又提到，李宇軒缺席聆訊的原因源於仍在檢疫階段，並不是出於任何其他原因。

聲明又強調，羅達雄並無任何義務通知傳媒及家屬，雖然其家屬亦可聯絡有關事務律師，以進一步了解李宇軒現時的身體狀況。但聲明指出，於《國安法》新法律制度實施下，羅達雄需謹慎行事處理案件。

李宇軒的案件，目前在西九龍裁判法院聆訊。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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故此，對於有傳媒報道營造羅達雄屬「官派律師」是基於揣測及自我實現的預言（self-fulfilling prophecy），於現階段並非合理說法。



聲明續指，李宇軒的案件下周會再提堂，相信屆時「正義可得到彰顯」，任何影射羅達雄及其委託的律師行，指他們超出特定指示範圍之外行事，均不符合香港司法制度及本港利益。聲明特別提到，希望可盡早釋除李宇軒家屬的疑慮。

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翻查資料，羅達雄分別於2005年及2007年，兩次被大律師公會紀律審裁組裁定行為失當，暫時吊銷執業資格，合共支付22萬元事務費。