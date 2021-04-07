山景邨友愛邨各一座強制檢測　染疫中環上班男上周六信和買game

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-07 18:29

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生防護中心今日（7日）公布，新增8宗確診個案，其中2宗為無源頭個案，患者均居住在屯門，分別為友愛邨愛暉樓第3座、山景邨景富樓（高座），另有一宗初步確診也居住在景富樓，二人相隔一層樓，兩大廈列為強制檢大廈。

居愛暉樓患者曾光顧栢麗廣場明星金閣

衞生防護中心表示，其中1宗無源頭個案的患者為71歲老婦，居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，大廈納入強制檢測大廈。患者亦曾到多間餐廳吃飯，包括栢麗廣場的明星金閣海鮮酒家、屯門鄉事會路的經典廚房、愛定商場H.A.N.D.S的彩晶軒及綠茵餐廳，並有時到友愛街市買餸。

71歲女患者居於屯門友愛邨愛輝樓3座，大廈被列作強制檢測。 (資料圖片)

而另1宗無源頭個案的患者為41歲男士，居於屯門山景邨景富樓（高座），大廈被列作強制檢測。患者於中環會德豐大廈14樓一間公司工作，上周四（1日 )最後上班，10多名同事要送往檢疫。

在復活動假期期間，他於上周六（3日）曾到海運大廈玩具反斗城，同日又到信和中心買遊戲，惟未知他光顧哪一間店舖。他在中環上班時，中午主要買外賣，但也有到過中環萬邦行大家樂和中環萬年大廈大快活，並於3月26日潛伏期和一位同事到中環士丹利街廿一堂吃飯。

衞生防護中心亦指，初步確診個案中亦有1宗源頭不明，患者為70歲女士，亦居於屯門友愛邨愛暉樓第3座，與今日確診的71歲女患者所住的單位相隔一層。

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