接種中心2000職位予旅遊業　半日接逾4000申請　業界：反應超預期

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-07 17:40

政府早前決定安排旅遊從業員，參與全港24間接種中心的行政支援工作，預計可提供2000個職位，今日（7日）起接受報名，旅議會名譽顧問胡兆英表示，截至下午6時，收到超過4000份申請，「比預期多好多」。他說，截止報名日期不變，中心主任及副主任職位的截止申請日期為4月10日，而登記員職位則為4月12日。

獲聘的旅遊從業員將由5月1日起，於全港24間接種中心負責行政支援工作，為期5個月，共約2,000人可受惠，包括48名中心主任、96名副主任，以及約1,800名登記員，每人月薪由1萬至4萬元不等。每間接種中心獲分配2名主任、4名助理主任及60至80名登記員。

計劃由今日上午10時起接受申請，截至下午4時，主任一職收到216份申請，副主任一職接到305份申請，登記員一職收到3,523申請 。

錦倫旅運董事總經理、旅遊業議會名譽顧問胡兆英。（資料圖片）

胡兆英直言，原預計約6000、7000千人申請，惟今日首日開放申請，在6小時間已接獲逾4000份報名表，「比預期多好多」。他相信，與業內鋪天蓋地宣傳有關，「人人都收到訊息」，強調不會提早截止，中心主任及副主任職位的截止申請日期為4月10日，而登記員職位則為4月12日。

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