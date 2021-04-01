2000疫苗中心職位　4月7日起供旅遊業申請　一文看清申請條件

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-01 18:59

本港新冠肺炎疫情持續一年多，旅遊業遭受嚴重打擊，政府早前決定安排旅遊從業員接替公務員，參與全港24間接種中心的所有行政支援工作。 旅遊業議會今日（1日）公布，將於4月7日向業界發放職位申請表，供有興趣的從業員以郵寄或網上遞交的方式申請。中心主任及副主任職位的截止申請日期為4月10日，而登記員職位則為4月12日。 而無法提供工作經驗參考的導遊領隊，可提供至少3年導遊/領隊證編號作核實，即已離開業界的從業員，只要憑證明亦可申請職位。

旅遊從業員將由5月1日起，將可參與全港24間接種中心的行政支援工作，為期5個月，共約2,000人將可受惠。（歐陽德浩攝）

本港疫苗接種計劃開展得如火如荼，旅遊業議會名譽顧問胡兆英今日公布，已成立「旅遊業疫苗中心行政支援有限公司」，負責旅遊從業員的招聘工作，公司會先運作7個月至今年10月底，政府亦補貼約200萬元作為行政、雜費等支出。

8,000人爭奪2,000個職位

獲聘的旅遊從業員將由5月1日起，於全港24間接種中心負責行政支援工作，為期5個月，共約2,000人可受惠，包括48名中心主任、96名副主任，以及約1,800名登記員，每人月薪由1萬至4萬元不等。每間接種中心獲分配2名主任、4名助理主任及60至80名登記員。

胡兆英預料，將有約8,000人爭奪2,000個職位，由於疫苗中心主任的學歷要求較高，預料當中大部份從業員將申請登記員。新成立的公司為將於4月7日，向業界發放申請表，旅議會亦將以SMS向所有領隊及導遊發放相關資料，有興趣人士，可透過郵寄或網上遞交的方式申請職位。

4月21日將公布招聘結果 即帶薪培訓登記員

3個職位中，接種中心主任及副主任屬最早招聘的一批職員，截止申請日期為4月10日，將於4月11日至14日進行面試。至於登記員職位的截止申請日期為4月12日，將於4月13日至19日面試，並在4月21日公布招聘結果。

為與公務員順利交接工作，獲聘員工將於4月24日至30日接受帶薪培訓，其中兩日於實地考察，以熟悉場地運作，最後於5月1日正式開始工作，所有職位會按勞工法例的規定處理。

旅遊業議會公布，將於4月7日向業界發放職位申請表，供有興趣的從業員以郵寄或網上遞交的方式申請。（歐陽德浩攝）

僅四類旅業工種可申請職位

胡兆英指，申請人均須最少2年旅遊從業員經驗，只有旅行社職員、導遊領隊、酒店職員、旅遊巴司機及後勤人員，共4類工種人士，才可申請疫苗中心職位。

中心主任將負責疫苗中心的行政職務，並監督中心運作，工作包括與醫療團隊合作、編定輪值表、管理工作流程、處理查詢及投訴等。該職位月薪為4萬元，每月工作18至20日。申請條件為包括持大學畢業文憑、7年或以上旅遊業界工作經驗，當中最少3年為主管經驗。

中心副主任則負責為中心主任提供支援，協助管理接種中心。該職位月薪為3萬元，每月工作18至20日。申請條件為持大學畢業文憑、5年或以上旅遊業界工作經驗、當中最少1年為主管經驗。

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+ 10 + 10 + 10

申請登記員只須符合學歷或工作經驗其中一項條件

登記員主要負責協助市民使用網上系統登記、回答查詢、疏導人流等。該職位日薪為1,300元，每更工作13小時，1小時為帶薪午膳時間，每月工作8至14日。申請者須於會考或DSE中、英文其中一科合格，或擁有最少5年旅遊業界工作經驗。

為公平分配登記員人數，符合學歷條件或符合工作經驗的申請者，將各佔50%。至於無法提供工作經驗參考的導遊領隊，可提供至少3年導遊或領隊證編號作核實。胡兆英補充，即使已離開業界頗長時間的從業員，只要憑證明亦可申請符合資格的職位。