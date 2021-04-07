三罷｜兩學生涉攜雷射筆伸縮棍　IVE學生認罪求情稱受網絡影響

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-07 19:40

前年11月11日有網民發起「三罷」和「黎明行動」，多區爆發衝突，兩名學生涉在旺角被巡邏警員截查搜出雷射筆和伸縮棍，各被控管有適合作非法用途的工具。案件今（7日）於西九龍裁判法院開審。就讀IVE的被告被指管有雷射筆和伸縮棍，他承認控罪，辯方求情指他已還柙兩個半月，受網絡影響犯案。案件待索取報告，押後至4月21日判刑。另一被告否認控罪，他沒有律師代表，庭上自行以英語答辯和盤問證人，他否認管有雷射筆，指首次見到該雷射筆時是在警署。

被告學生彭裕謙（18歲）和學生郭焯彥（20歲），被控於2019年11月11日在旺角彌敦道687號外各管有一支雷射筆，次被告另管有一支伸縮棍，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。

次被告認罪 求情指深切反省 承諾不再犯事

次被告郭焯彥承認控罪，案情指當天早上近7時，他和三人沿彌敦道向亞皆老街行走，巡邏警員指他們迅速行開以避過警員注目，於是截查被告，在他身上搜出一枝雷射筆和一枝伸縮棍等。控方證人稱雷射筆可導致火災，以及對眼睛造成傷害，而伸縮棍伸長後達52厘米。

辯方呈上6封由他本人、家人、中學老師、社工和其兼職僱主撰寫的求情信，被告表示已深切反省，更珍惜讀書機會，願意承擔後果，承諾不再犯事。其父母指被告受同輩和網絡影響，以不對方式表達意見。此外求情信提到被告本性善良、工作認真和盡責，他本想成為消防員，但因此案已無望，故修讀香港專業教育學院（IVE）青年學院的商科，向金融業發展。

辯方求情指被告認罪，已還柙兩個半月，他沒有計劃犯案，不認識同行三人，走了一段短的路程就被捕，當時現場沒有衝突，涉案物品也沒有被使用過。辯方稱他欠缺周詳思量，望判處社會服務令，惟裁判官香淑嫻認為案件嚴重，判監禁式的刑罰是恰當。她考慮到被告曾還柙，待索取背景報告和社會服務令後，於4月21日判刑，期間被告准以原有條件保釋外出。

警員供稱 首被告等人見警車後加快腳步離開

首被告彭裕謙則否認控罪，他沒有律師代表，庭上自行以英文答辯，並盤問證人。負責拘捕他的警員24931黃家明（譯音）作供稱，他於案發早上近7時，乘警車巡邏至彌敦道近亞皆老街的南行線，北行線行人路有3男1女見到警車後加快腳步，向深水埗方向離去，故馬上將警車調頭截查他們。他從首被告背囊搜出雷射筆、萬用鉗、面罩、護目鏡、頭套和鴨舌帽等。

被告表示不同意雷射筆是在他身上搜出的，他首次見到該雷射筆時是在警署，而雷射筆已放在證物袋內，他沒有留意警員搜查物品時有否將涉案雷射筆放入其背囊，明天續審。

案件編號：WKCC1002/2020